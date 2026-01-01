Implementá SENAITE LIMS con instalación en un clic.
Sistema de gestión de información de laboratorio de código abierto que abarca el flujo de trabajo analítico completo, desde la recepción de muestras hasta la publicación del informe.
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Lo que podés crear con SENAITE LIMS
SENAITE es un Sistema de Gestión de Información de Laboratorio gratuito y de código abierto, construido sobre el servidor de aplicaciones Plone y utilizado por laboratorios de diagnóstico, biobancos, centros de investigación y programas de salud pública en todo el mundo. Gestiona el ciclo de vida analítico completo, incluyendo el registro de muestras, la planificación de hojas de trabajo, la entrada de resultados, la verificación, la publicación y la generación de certificados.
Alojar SENAITE en un VPS mantiene los datos sensibles del laboratorio, las integraciones de instrumentos y los registros de pacientes bajo el control directo de la organización. No hay tarifas de licencia por usuario, ni dependencia de un proveedor, y se tiene acceso completo al código fuente para auditorías, personalización y trabajos de cumplimiento normativo como la acreditación ISO/IEC 17025.
Funciones principales de SENAITE LIMS
Flujo de trabajo analítico
Gestionar muestras, hojas de trabajo, análisis, verificación y publicación a través de una máquina de estados configurable diseñada para operaciones de laboratorio.
Integración de instrumentos
Importe resultados directamente desde instrumentos de laboratorio a través de interfaces integradas, eliminando errores de transcripción manual.
Trazabilidad de auditoría
Cada cambio en un registro electrónico crea una instantánea inmutable con el usuario, la dirección IP y la marca de tiempo capturados automáticamente.
Listo para ISO 17025
Los controles de proceso, los permisos basados en roles y las firmas electrónicas respaldan a los laboratorios que buscan la acreditación ISO/IEC 17025.
API JSON REST
Conectá paneles de control externos, herramientas de BI y portales de pacientes a SENAITE a través de su REST JSON API integrada.
Complementos extensibles
Amplíe la funcionalidad con complementos oficiales para almacenamiento, gestión de pacientes, laboratorios de derivación e informes de impresión.
¿Por qué ejecutar SENAITE LIMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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