Implementá Lychee en un clic.
Plataforma de gestión de fotos autohospedada con organización de álbumes, controles para compartir y navegación con reconocimiento de metadatos, diseñada para fotógrafos serios.
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Lo que podés crear con Lychee
Lychee es un pulido sistema de gestión de fotos de código abierto que convierte cualquier carpeta de imágenes en una galería online bellamente presentada. Indexa metadatos EXIF e IPTC, genera miniaturas adaptables, organiza las fotos en álbumes anidados y ofrece la posibilidad de compartir de forma pública, protegida con contraseña y privada para álbumes individuales o fotos sueltas, todo respaldado por una interfaz de usuario web limpia y optimizada para dispositivos móviles.
Alojar Lychee en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y el historial de visualización en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregarlos a una plataforma de fotos de terceros. La aplicación es compatible con MySQL, MariaDB, PostgreSQL o SQLite como backends y se integra limpiamente con almacenamiento de objetos, LDAP y proveedores de OAuth, lo que la hace igualmente adecuada para un archivo de fotos personal o una biblioteca compartida para equipos pequeños.
Funciones principales de Lychee
Jerarquía de álbumes anidada
Organizá fotos en álbumes y subálbumes con la función de arrastrar y soltar para reordenar, selección de imagen de portada y controles para compartir por álbum.
Metadatos EXIF e IPTC
Extracción automática de etiquetas de cámara, lente, exposición, GPS e IPTC para que los álbumes puedan buscarse y filtrarse por cuerpo de cámara, distancia focal o ubicación.
Controles granulares de uso compartido
Hacé que los álbumes sean públicos, protegidos con contraseña o solo por invitación, y generá enlaces para compartir por álbum o por foto sin exponer el resto de tu biblioteca.
Soporte para RAW y HEIC
Manejo nativo de formatos RAW y HEIC junto con JPEG, PNG y video — Lychee transcodifica para la web mientras preserva el archivo original.
Inicio de sesión con OAuth y LDAP
Permite conectarse a proveedores de identidad existentes, incluyendo Google, GitHub y cualquier directorio LDAP, para que los colaboradores inicien sesión con las credenciales que ya tienen.
Backend de almacenamiento de objetos
Opcionalmente, almacená fotos en almacenamiento de objetos compatible con S3 para escalar tu biblioteca más allá del disco local, manteniendo la misma experiencia de usuario (UX).
¿Por qué ejecutar Lychee en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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