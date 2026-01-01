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Velocidad de red de 1 Gbps
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Lo que podés crear con TimescaleDB

TimescaleDB extiende PostgreSQL con capacidades nativas de series de tiempo, empaquetando hipertables, particionamiento automático, agregados continuos y compresión avanzada sobre el motor SQL que los equipos ya conocen. Debido a que es PostgreSQL por debajo, cada driver, ORM, herramienta de BI y extensión existentes —incluyendo PostGIS y pg_vector— sigue funcionando sin cambios.

Alojar TimescaleDB en tu propio VPS mantiene la telemetría de alto volumen, los flujos de sensores IoT y los datos de ticks financieros bajo tu control sin precios por punto de datos ni tarifas de egreso. La imagen HA incluye Patroni y herramientas comunes de PostgreSQL, brindándote una base lista para producción para cargas de trabajo de métricas, monitoreo y análisis.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de TimescaleDB

Hypertables

Particionar automáticamente datos de series temporales en fragmentos para inserciones y consultas rápidas a escala de miles de millones de filas, sin cambiar la forma en que escribís SQL.

Compresión nativa

La compresión orientada a columnas generalmente reduce los datos históricos en más del 90%, lo que disminuye los costos de almacenamiento y mantiene las filas recientes rápidas para actualizar y consultar.

Agregados continuos

Los rollups materializados se actualizan incrementalmente en segundo plano, de modo que los paneles con meses o años de datos sin procesar mantienen una respuesta en menos de un segundo.

Compatibilidad completa con PostgreSQL

Funciona con cada cliente de PostgreSQL, ORM y extensión — incluyendo PostGIS para datos geoespaciales y pg_vector para embeddings de IA — con cero esfuerzo de migración.

Políticas de retención de datos

Elimine o reduzca la resolución de los fragmentos antiguos automáticamente según un cronograma, manteniendo los datos activos en almacenamiento rápido y cumpliendo con los requisitos de retención de cumplimiento.

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