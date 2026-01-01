Instalación de TimescaleDB en un clic.
Base de datos de series temporales construida sobre PostgreSQL — combinando la familiaridad con SQL con la escala y la velocidad de una TSDB diseñada específicamente.
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Lo que podés crear con TimescaleDB
TimescaleDB extiende PostgreSQL con capacidades nativas de series de tiempo, empaquetando hipertables, particionamiento automático, agregados continuos y compresión avanzada sobre el motor SQL que los equipos ya conocen. Debido a que es PostgreSQL por debajo, cada driver, ORM, herramienta de BI y extensión existentes —incluyendo PostGIS y pg_vector— sigue funcionando sin cambios.
Alojar TimescaleDB en tu propio VPS mantiene la telemetría de alto volumen, los flujos de sensores IoT y los datos de ticks financieros bajo tu control sin precios por punto de datos ni tarifas de egreso. La imagen HA incluye Patroni y herramientas comunes de PostgreSQL, brindándote una base lista para producción para cargas de trabajo de métricas, monitoreo y análisis.
Funciones principales de TimescaleDB
Hypertables
Particionar automáticamente datos de series temporales en fragmentos para inserciones y consultas rápidas a escala de miles de millones de filas, sin cambiar la forma en que escribís SQL.
Compresión nativa
La compresión orientada a columnas generalmente reduce los datos históricos en más del 90%, lo que disminuye los costos de almacenamiento y mantiene las filas recientes rápidas para actualizar y consultar.
Agregados continuos
Los rollups materializados se actualizan incrementalmente en segundo plano, de modo que los paneles con meses o años de datos sin procesar mantienen una respuesta en menos de un segundo.
Compatibilidad completa con PostgreSQL
Funciona con cada cliente de PostgreSQL, ORM y extensión — incluyendo PostGIS para datos geoespaciales y pg_vector para embeddings de IA — con cero esfuerzo de migración.
Políticas de retención de datos
Elimine o reduzca la resolución de los fragmentos antiguos automáticamente según un cronograma, manteniendo los datos activos en almacenamiento rápido y cumpliendo con los requisitos de retención de cumplimiento.
¿Por qué ejecutar TimescaleDB en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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