TimescaleDB extiende PostgreSQL con capacidades nativas de series de tiempo, empaquetando hipertables, particionamiento automático, agregados continuos y compresión avanzada sobre el motor SQL que los equipos ya conocen. Debido a que es PostgreSQL por debajo, cada driver, ORM, herramienta de BI y extensión existentes —incluyendo PostGIS y pg_vector— sigue funcionando sin cambios.

Alojar TimescaleDB en tu propio VPS mantiene la telemetría de alto volumen, los flujos de sensores IoT y los datos de ticks financieros bajo tu control sin precios por punto de datos ni tarifas de egreso. La imagen HA incluye Patroni y herramientas comunes de PostgreSQL, brindándote una base lista para producción para cargas de trabajo de métricas, monitoreo y análisis.