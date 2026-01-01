Implementá Unstructured con instalación en un clic.
API de procesamiento de documentos que extrae datos estructurados de PDF, archivos de Word e imágenes para pipelines de RAG y modelos de IA.
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Lo que podés crear con Unstructured
Unstructured es una API de procesamiento de documentos de código abierto diseñada para pipelines de IA y machine learning. Ingiere PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, imágenes, HTML y otros formatos no estructurados, y extrae elementos de texto limpios y estructurados listos para la ingesta en bases de datos vectoriales.
Alojar Unstructured en un VPS mantiene los documentos sensibles dentro de tu propia infraestructura, a la vez que ofrece las mismas capacidades de extracción utilizadas en sistemas RAG de producción. Se integra con LangChain, LlamaIndex y las principales bases de datos vectoriales, convirtiéndola en una capa de ingesta de documentos plug-and-play para cualquier aplicación de IA.
Funciones principales de Unstructured
Extracción multiformato
Procesar archivos PDF, Word, Excel, PowerPoint, imágenes, HTML y formatos de correo electrónico a través de un único y consistente punto de conexión de API.
Pipeline RAG listo
Las salidas están estructuradas para su ingesta directa en bases de datos vectoriales como Weaviate, Pinecone y Chroma para la generación aumentada por recuperación.
Integración de LangChain
Los cargadores nativos de LangChain y LlamaIndex convierten a Unstructured en una fuente de documentos plug-and-play para cualquier framework de aplicación de IA.
Extracción de tablas
Extrae con precisión tablas de archivos PDF y documentos de Word, preservando la estructura para tareas posteriores de procesamiento de datos.
Privacidad en las instalaciones
Ejecutarlo en tu propio VPS garantiza que los documentos sensibles nunca salgan de tu infraestructura durante el proceso de extracción.
¿Por qué ejecutar Unstructured en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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