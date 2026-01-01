Unstructured es una API de procesamiento de documentos de código abierto diseñada para pipelines de IA y machine learning. Ingiere PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, imágenes, HTML y otros formatos no estructurados, y extrae elementos de texto limpios y estructurados listos para la ingesta en bases de datos vectoriales.

Alojar Unstructured en un VPS mantiene los documentos sensibles dentro de tu propia infraestructura, a la vez que ofrece las mismas capacidades de extracción utilizadas en sistemas RAG de producción. Se integra con LangChain, LlamaIndex y las principales bases de datos vectoriales, convirtiéndola en una capa de ingesta de documentos plug-and-play para cualquier aplicación de IA.