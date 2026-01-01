Implementá Chevereto con instalación en un clic.
Plataforma autohospedada para compartir imágenes y videos, para que armes tu propia comunidad multimedia al estilo Imgur o Flickr.
Elegí un plan VPS para Chevereto
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Chevereto
Chevereto es una plataforma madura de alojamiento de imágenes y videos autoalojada, en la que confían comunidades desde 2007. Ofrece todo lo necesario para operar un sitio completo de intercambio de medios: registro de usuarios, perfiles, autenticación de dos factores, organización avanzada de medios mediante categorías, etiquetas y álbumes, además de controles de privacidad granulares por carga para contenido público, privado o protegido con contraseña.
Ejecutar Chevereto en tu propio VPS mantiene cada carga, cuenta de usuario y flujo de ingresos bajo tu control total, sin tarifas por imagen ni restricciones de contenido. Esta plantilla incluye Chevereto con MariaDB para metadatos de contenido y Redis para un almacenamiento rápido de sesiones y caché, mientras que Traefik gestiona el enrutamiento HTTPS automáticamente para que la plataforma esté lista para aceptar su primera carga en minutos.
Funciones principales de Chevereto
Compartir imágenes y videos
Aloja imágenes y videos con miniaturas, reproductores incrustados y enlaces directos listos para compartir en cualquier plataforma.
Álbumes y etiquetas
Organizá el contenido en álbumes y categorizá las cargas con etiquetas para que los visitantes puedan explorar y buscar una biblioteca multimedia en crecimiento.
Cuentas de usuario y roles
Los usuarios registrados obtienen perfiles, autenticación de dos factores y permisos basados en roles gestionados a través del panel de administración.
Controles de privacidad
La configuración de privacidad por carga permite a los propietarios marcar el contenido como público, privado o protegido con contraseña para adaptarse a cualquier escenario de compartición.
Interfaz multilenguaje
Lanzá una comunidad en cualquiera de los más de 30 idiomas compatibles sin instalar paquetes o temas adicionales.
¿Por qué ejecutar Chevereto en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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