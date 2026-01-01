Chevereto es una plataforma madura de alojamiento de imágenes y videos autoalojada, en la que confían comunidades desde 2007. Ofrece todo lo necesario para operar un sitio completo de intercambio de medios: registro de usuarios, perfiles, autenticación de dos factores, organización avanzada de medios mediante categorías, etiquetas y álbumes, además de controles de privacidad granulares por carga para contenido público, privado o protegido con contraseña.

Ejecutar Chevereto en tu propio VPS mantiene cada carga, cuenta de usuario y flujo de ingresos bajo tu control total, sin tarifas por imagen ni restricciones de contenido. Esta plantilla incluye Chevereto con MariaDB para metadatos de contenido y Redis para un almacenamiento rápido de sesiones y caché, mientras que Traefik gestiona el enrutamiento HTTPS automáticamente para que la plataforma esté lista para aceptar su primera carga en minutos.