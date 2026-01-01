Implementá EmonCMS en un clic.
Aplicación web de código abierto para registrar y visualizar datos de sensores de energía, temperatura y ambientales a lo largo del tiempo.
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Lo que podés crear con EmonCMS
EmonCMS es el backend de código abierto del proyecto OpenEnergyMonitor, diseñado específicamente para datos de energía, temperatura y medioambientales de series temporales. A diferencia de los paneles de control de propósito general, cada componente —desde las tuberías de procesamiento de entrada hasta los motores de almacenamiento PHPFina y PHPTimeSeries— está optimizado para años de datos de sensores de alta resolución en hardware modesto.
Alojar EmonCMS en un VPS mantiene las mediciones de hogar, solar, bomba de calor e IoT completamente bajo tu control, sin límites por feed ni suscripciones a la nube. El stack de MQTT broker, MariaDB y Redis incluido acepta datos de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant y cualquier sensor compatible con HTTP o MQTT.
Funciones principales de EmonCMS
Fuentes de series de tiempo
Los motores personalizados PHPFina y PHPTimeSeries almacenan años de lecturas de sensores de alta resolución de manera mucho más eficiente que una base de datos SQL general.
Entradas MQTT y HTTP
Recibí datos de emonPi, emonTx, ESPHome, Home Assistant, o cualquier dispositivo que pueda publicar MQTT o llamar a una API HTTP.
Procesamiento de entrada
Encadená conversiones de unidades, acumuladores de potencia a energía, límites de tasa y feeds virtuales sin escribir código ni scripts externos.
Tableros y gráficos
Editor de panel de control drag-and-drop con gráficos de varias series, medidores y gráficos de barras para la visualización de sensores en vivo e históricos.
Aplicaciones para el consumo de energía
Aplicaciones preconfiguradas para energía solar fotovoltaica, bombas de calor, vehículos eléctricos y consumo doméstico revelan información valiosa sin necesidad de configuración manual.
REST API y exportaciones
Lee y escribe cada feed a través de una API REST documentada y exporta datos CSV en bruto para análisis offline o copia de seguridad.
¿Por qué ejecutar EmonCMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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