Hasta un 69% de descuento en Shopware

Plataforma de ecommerce de código abierto para crear tiendas online B2C y B2B modernas y escalables.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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Elegí un plan VPS para Shopware

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
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Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Shopware

Shopware es una plataforma de eCommerce de código abierto desarrollada con PHP y Symfony, diseñada para comerciantes que buscan flexibilidad, rendimiento y control total de su tienda online. Su arquitectura API-first, capacidades headless y Rule Builder la hacen igualmente adecuada para marcas directas al consumidor de rápido crecimiento y catálogos B2B complejos con precios personalizados, segmentación y flujos de trabajo.

Alojar Shopware en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, pedidos e integraciones de pago bajo tu control, sin tarifas por pedido y sin dependencia de plataforma. Esta plantilla incluye Shopware con MariaDB, Redis para caché y sesiones, y OpenSearch para una rápida búsqueda de productos, ofreciéndote un stack listo para producción y para tráfico real.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Shopware

Headless y API-first

La API de la Tienda y la API de Administración te permiten construir tiendas personalizadas e integraciones en cualquier framework, manteniendo a Shopware como el motor de comercio.

Constructor de Reglas

Configure precios dinámicos, promociones, métodos de envío y opciones de pago basado en el carrito, el cliente o el contexto — sin escribir código.

Experiencias de Compra Visuales

Los diseños de arrastrar y soltar y los bloques de CMS permiten a los comerciantes crear páginas de categoría y de aterrizaje adaptadas a campañas y segmentos de clientes.

Características B2B integradas

Los precios específicos para clientes, los flujos de trabajo de cotizaciones, la gestión de empleados y los pedidos al por mayor brindan soporte para ventas B2B complejas sin configuración adicional.

Búsqueda de productos de OpenSearch

OpenSearch impulsa la búsqueda de productos rápida y facetada en catálogos grandes con ajuste de relevancia y filtros que escalan más allá de la búsqueda de MySQL.

Extensiones y apps

La Tienda Shopware ofrece miles de plugins y aplicaciones para pagos, marketing, ERP y análisis para expandir la plataforma a medida que crecés.

¿Por qué ejecutar Shopware en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

El mejor hosting VPS con Docker

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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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