Plataforma de ecommerce de código abierto para crear tiendas online B2C y B2B modernas y escalables.
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Lo que podés crear con Shopware
Shopware es una plataforma de eCommerce de código abierto desarrollada con PHP y Symfony, diseñada para comerciantes que buscan flexibilidad, rendimiento y control total de su tienda online. Su arquitectura API-first, capacidades headless y Rule Builder la hacen igualmente adecuada para marcas directas al consumidor de rápido crecimiento y catálogos B2B complejos con precios personalizados, segmentación y flujos de trabajo.
Alojar Shopware en tu propio VPS mantiene los datos de clientes, pedidos e integraciones de pago bajo tu control, sin tarifas por pedido y sin dependencia de plataforma. Esta plantilla incluye Shopware con MariaDB, Redis para caché y sesiones, y OpenSearch para una rápida búsqueda de productos, ofreciéndote un stack listo para producción y para tráfico real.
Funciones principales de Shopware
Headless y API-first
La API de la Tienda y la API de Administración te permiten construir tiendas personalizadas e integraciones en cualquier framework, manteniendo a Shopware como el motor de comercio.
Constructor de Reglas
Configure precios dinámicos, promociones, métodos de envío y opciones de pago basado en el carrito, el cliente o el contexto — sin escribir código.
Experiencias de Compra Visuales
Los diseños de arrastrar y soltar y los bloques de CMS permiten a los comerciantes crear páginas de categoría y de aterrizaje adaptadas a campañas y segmentos de clientes.
Características B2B integradas
Los precios específicos para clientes, los flujos de trabajo de cotizaciones, la gestión de empleados y los pedidos al por mayor brindan soporte para ventas B2B complejas sin configuración adicional.
Búsqueda de productos de OpenSearch
OpenSearch impulsa la búsqueda de productos rápida y facetada en catálogos grandes con ajuste de relevancia y filtros que escalan más allá de la búsqueda de MySQL.
Extensiones y apps
La Tienda Shopware ofrece miles de plugins y aplicaciones para pagos, marketing, ERP y análisis para expandir la plataforma a medida que crecés.
¿Por qué ejecutar Shopware en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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