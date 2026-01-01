Implementación de LinkAce en un clic.
Archivo de marcadores autoalojado con monitoreo automático de enlaces, búsqueda de texto completo y una API REST completa.
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Lo que podés crear con LinkAce
LinkAce es un archivo de marcadores de código abierto diseñado para personas que desean una custodia organizada y a largo plazo de cada enlace que recopilan. Captura títulos y descripciones automáticamente, monitorea las URL guardadas en busca de destinos rotos o movidos, y puede entregar páginas al Archivo de Internet para que las fuentes importantes sigan siendo accesibles incluso cuando el sitio original desaparece.
Alojar LinkAce en tu propio VPS mantiene tu historial de lectura, investigación y listas compartidas fuera del alcance de rastreadores de terceros y servicios de marcadores propietarios. La base de datos MariaDB y la caché Redis incluidas te brindan una base de conocimiento rápida, privada y de tu total propiedad, con bookmarklets para navegador, feeds RSS y una API REST completa para integraciones.
Funciones principales de LinkAce
Monitoreo automatizado de enlaces
Los controles programados marcan los enlaces rotos o movidos para que tu archivo no se deteriore silenciosamente con el tiempo.
Respaldo de Internet Archive
Enviar URLs guardadas a la Wayback Machine automáticamente y conservar copias legibles de páginas que desaparecen.
Listas, etiquetas y búsqueda
Organizá marcadores con listas anidadas y etiquetas, luego encontrá cualquier cosa rápido a través de una búsqueda filtrada avanzada.
API REST Completa
Integrá LinkAce con extensiones de navegador, clientes móviles, Zapier y scripts personalizados a través de una API completamente documentada.
Enlaces públicos y privados
Marcá cada marcador como privado, interno o público y compartí colecciones curadas a través de feeds RSS dedicados.
Importación y exportación de HTML
Importá tus marcadores de navegador existentes o exportá tu archivo completo en cualquier momento sin ataduras con el proveedor.
¿Por qué ejecutar LinkAce en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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