Implementá Forgejo con instalación en 1 clic.
Servicio Git liviano autoalojado con una interfaz web completa, solicitudes de extracción, seguimiento de incidencias y pipelines de CI/CD.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Forgejo
Forgejo es un servicio Git autoalojado e impulsado por la comunidad que surgió como un fork de Gitea, con un fuerte enfoque en la transparencia y el empoderamiento del usuario. Ofrece todo lo que los equipos necesitan para alojar, colaborar y gestionar proyectos de software —desde la gestión de repositorios y la revisión de código hasta el seguimiento de issues, wikis y Acciones de CI/CD integradas— en un paquete liviano y eficiente en recursos que funciona cómodamente en un VPS chico.
Autoalojar tu infraestructura Git con Forgejo significa propiedad total de tu código fuente, sin dependencia de plataformas de terceros y cumplimiento total con los requisitos de residencia de datos. Obtenés funciones de colaboración de nivel empresarial sin precios por asiento de usuario ni el riesgo de cambios en las políticas de proveedores externos que dejen a tu equipo fuera de sus propios repositorios.
Funciones principales de Forgejo
Alojamiento Git completo
Alojar repositorios con acceso SSH y HTTPS, protección de ramas y un visor de diferencias basado en la web para revisión de código.
Solicitudes de extracción y Revisiones
Flujo de trabajo estructurado de revisión de código con comentarios en línea, requisitos de aprobación y estrategias de fusión para el control de calidad.
Seguimiento de problemas
Gestor de incidencias integrado con etiquetas, hitos y tableros de proyectos para gestionar el trabajo junto al código relacionado.
Acciones de CI/CD Integradas
La automatización compatible con GitHub Actions te permite ejecutar pruebas y despliegues directamente en Forgejo sin servicios externos de CI.
Registro de Paquetes
Aloje imágenes de Docker, paquetes NPM y otros artefactos en la misma plataforma que su código fuente para una cadena de suministro unificada.
Soporte de Federación
La federación basada en ActivityPub permite la colaboración entre instancias, reduciendo la dependencia de cualquier proveedor de alojamiento centralizado único.
¿Por qué ejecutar Forgejo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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