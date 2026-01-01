Forgejo es un servicio Git autoalojado e impulsado por la comunidad que surgió como un fork de Gitea, con un fuerte enfoque en la transparencia y el empoderamiento del usuario. Ofrece todo lo que los equipos necesitan para alojar, colaborar y gestionar proyectos de software —desde la gestión de repositorios y la revisión de código hasta el seguimiento de issues, wikis y Acciones de CI/CD integradas— en un paquete liviano y eficiente en recursos que funciona cómodamente en un VPS chico.

Autoalojar tu infraestructura Git con Forgejo significa propiedad total de tu código fuente, sin dependencia de plataformas de terceros y cumplimiento total con los requisitos de residencia de datos. Obtenés funciones de colaboración de nivel empresarial sin precios por asiento de usuario ni el riesgo de cambios en las políticas de proveedores externos que dejen a tu equipo fuera de sus propios repositorios.