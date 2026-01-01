Implementá TinyAuth con instalación de un clic.
Middleware ligero de Traefik para autenticación anticipada (forward-auth) que agrega una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación autoalojada con una sola etiqueta.
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Lo que podés crear con TinyAuth
TinyAuth es un middleware de autenticación ligero y autoalojado que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación que se ejecute detrás del proxy inverso Traefik. A diferencia de los proveedores de identidad completos, TinyAuth es un único binario de Go respaldado por SQLite, desplegable en segundos con una configuración mínima. Una etiqueta de middleware en el archivo Docker Compose de cualquier aplicación es todo lo que se necesita para restringir el acceso mediante un nombre de usuario y contraseña o un inicio de sesión OAuth.
Alojar TinyAuth en tu VPS significa que cada aplicación que despliegues — paneles de control, herramientas para desarrolladores, servicios de monitoreo — comparte una única capa de autenticación sin exponer esos servicios públicamente. La integración de OAuth con Google, GitHub y cualquier proveedor OIDC permite a los miembros del equipo iniciar sesión con credenciales existentes, y el soporte TOTP incorporado añade una capa de autenticación de dos factores sin requerir un servicio adicional.
Funciones principales de TinyAuth
Traefik Autenticación de Reenvío
Agregá un muro de inicio de sesión a cualquier aplicación enrutada por Traefik agregando una única etiqueta de middleware — no se requieren cambios en la aplicación protegida.
Soporte para proveedores OAuth
Permita iniciar sesión a través de Google, GitHub o cualquier proveedor compatible con OIDC para que los miembros del equipo usen credenciales existentes en lugar de administrar contraseñas separadas.
Autenticación de dos factores TOTP
Agregá contraseñas de un solo uso basadas en tiempo a cualquier cuenta, reforzando el acceso a las aplicaciones autoalojadas sin tener que implementar un servicio de 2FA dedicado.
Uso compartido de cookies de subdominio
Un único inicio de sesión de TinyAuth cubre todas las aplicaciones alojadas en subdominios del mismo dominio, por lo que los usuarios se autentican una vez y se mueven libremente por toda la pila.
Cero dependencias externas
Funciona como un único binario con almacenamiento SQLite — no requiere Redis, PostgreSQL ni LDAP, manteniendo el consumo de recursos al mínimo en cualquier plan de VPS.
¿Por qué ejecutar TinyAuth en Hostinger?
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