Implementá Gotenberg con un solo clic.
API de Docker sin estado para convertir HTML, documentos de Office y URLs a PDFs de alta calidad.
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Lo que podés crear con Gotenberg
Gotenberg es una API HTTP sin estado, orientada a desarrolladores, para la generación de PDF y la conversión de documentos. Construida sobre Chromium y LibreOffice, convierte páginas HTML, Markdown, URLs, documentos de Word, hojas de cálculo de Excel y más en PDFs con una sola llamada a la API — sin librerías de cliente, sin dependencias de instalación y sin estado que gestionar entre solicitudes.
Autoalojar Gotenberg en tu propio VPS mantiene el procesamiento de documentos dentro de tu infraestructura, eliminando las tarifas SaaS por conversión, eliminando las preocupaciones de privacidad de datos en torno a documentos sensibles y permitiendo la integración con servicios internos a los que las APIs externas no pueden acceder.
Funciones principales de Gotenberg
HTML a PDF
Renderizá cualquier página HTML o URL a PDF usando un motor Chromium completo, preservando las fuentes, CSS y el contenido renderizado con JavaScript exactamente como se muestra en un navegador.
Conversión de Documentos de Oficina
Convertí archivos de Word, Excel y PowerPoint a PDF a través de la integración con LibreOffice, compatible con toda la gama de formatos de Microsoft Office y OpenDocument.
Arquitectura sin estado
Cada solicitud de API es completamente independiente y sin estado de sesión, lo que hace que Gotenberg sea trivialmente escalable y seguro de reiniciar o reemplazar sin pérdida de datos.
Soporte de Webhook
Delegá las conversiones de larga duración a callbacks de webhook asincrónicos, liberando tu aplicación de bloqueos mientras se procesan documentos grandes.
Prometheus Métricas
El endpoint de métricas integrado ofrece visibilidad instantánea sobre las tasas de solicitudes, las duraciones de conversión y las profundidades de cola para monitorear su pipeline de documentos.
¿Por qué ejecutar Gotenberg en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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