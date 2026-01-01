Implementá ZincSearch con instalación de un clic.
Motor de búsqueda de código abierto liviano desarrollado en Go que ofrece búsqueda de texto completo con una fracción del uso de recursos de Elasticsearch.
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Lo que podés crear con ZincSearch
ZincSearch es un motor de búsqueda de código abierto escrito en Go que sirve como una alternativa liviana a Elasticsearch, diseñado para equipos que necesitan una búsqueda de texto completo rápida sin operar un clúster basado en JVM. Se distribuye como un único binario, funciona cómodamente con menos de 1 GB de RAM, expone una API de ingesta compatible con Elasticsearch e incluye una interfaz de usuario web Vue incorporada para indexar datos y ejecutar consultas.
Alojar ZincSearch en tu propio VPS mantiene los datos de registro, los índices de documentos y los análisis de búsqueda bajo tu control, evitando el costo y la sobrecarga operativa de Elasticsearch administrado o plataformas de búsqueda alojadas — y el diseño sin esquema significa que puedes empezar a indexar documentos JSON a los pocos minutos de la implementación.
Funciones principales de ZincSearch
Huella de binario único
Funciona con menos de 1GB de RAM, sin JVM, sin ajustes de Lucene y sin arranque de clúster — ideal para planes de VPS más pequeños.
API compatible con Elasticsearch
El soporte de integración directa para la API de ingesta de Elasticsearch permite que los remitentes de logs y clientes existentes envíen documentos sin cambios en el código.
UI web integrada
Interfaz basada en Vue para gestionar índices, ejecutar consultas de búsqueda y explorar documentos, lista para usar.
Indexación sin esquema
Indexá documentos JSON directamente con detección automática de campos — no se requieren definiciones de mapeo previas.
Autenticación integrada
La autenticación basada en tokens está incluida y habilitada por defecto, sin necesidad de configurar un plugin de seguridad aparte.
Agregaciones y facetas
Las consultas de agregación estándar potencian los paneles de control, el análisis de registros y las experiencias de búsqueda filtrada en millones de documentos.
¿Por qué ejecutar ZincSearch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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