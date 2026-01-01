Implementá Cypht con instalación en 1 clic.
Cliente de webmail liviano y de código abierto que unifica múltiples cuentas de correo electrónico y fuentes de noticias en una interfaz rápida.
Elegí un plan VPS para Cypht
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Cypht
Cypht es un cliente de webmail modular, de código abierto, diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de webmail pesadas, Cypht agrupa múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista de bandeja de entrada unificada, lo que te brinda una imagen completa de tus comunicaciones sin tener que cambiar entre servicios.
Construido en PHP con una base de Alpine Linux, Cypht funciona eficientemente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario confiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo cargas las funciones que necesitás, manteniendo la interfaz limpia y el tamaño reducido.
Funciones principales de Cypht
Agregación Multi-cuenta
Conectá múltiples cuentas de correo IMAP y POP3 en una vista de bandeja de entrada unificada para una gestión de correo electrónico más rápida.
Integración de Feed de Noticias
Combiná los feeds de noticias de email y RSS/Atom en una única interfaz, reduciendo la cantidad de aplicaciones que necesitás para mantenerte informado.
Arquitectura Modular
Habilitá solo los módulos que necesites — contactos, calendarios, carpetas IMAP, filtros Sieve y más — manteniendo la UI liviana.
Sesiones respaldadas por base de datos
Almacena la configuración de usuario y las sesiones en MariaDB para implementaciones multiusuario confiables y escalables.
Huella ligera
Funciona con Alpine Linux, con Nginx y PHP empaquetados en una única imagen de ~290 MB, que requiere recursos mínimos de VPS.
¿Por qué ejecutar Cypht en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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