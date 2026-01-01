Cypht es un cliente de webmail modular, de código abierto, diseñado para la simplicidad y la velocidad. A diferencia de las soluciones de webmail pesadas, Cypht agrupa múltiples cuentas de correo electrónico IMAP y POP3 junto con fuentes de noticias RSS/Atom en una única vista de bandeja de entrada unificada, lo que te brinda una imagen completa de tus comunicaciones sin tener que cambiar entre servicios.

Construido en PHP con una base de Alpine Linux, Cypht funciona eficientemente en hardware modesto y almacena la configuración del usuario en una base de datos para implementaciones multiusuario confiables. Su arquitectura basada en módulos significa que solo cargas las funciones que necesitás, manteniendo la interfaz limpia y el tamaño reducido.