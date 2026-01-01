Implementá WebTop con una instalación de un clic.
Entorno de escritorio Linux completo en tu navegador con sesiones persistentes, gestión de archivos y soporte de audio/video.
Elegí un plan VPS para WebTop
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con WebTop
WebTop ofrece un entorno de escritorio Linux completo accesible desde cualquier navegador a través de la transmisión KasmVNC. Desarrollado por LinuxServer.io, proporciona KDE, XFCE y otros entornos de escritorio con almacenamiento persistente del directorio de inicio, gestión de archivos integrada, paso de audio y video, y un rendimiento gráfico fluido mediante configuración de memoria compartida.
Alojar WebTop en un VPS te brinda un escritorio remoto seguro accesible sin VPN ni software cliente RDP. Es ideal para ejecutar aplicaciones gráficas de Linux desde entornos restringidos, proporcionando un espacio de trabajo consistente para desarrollo o productividad accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.
Funciones principales de WebTop
Escritorio basado en navegador
Accedé a un escritorio Linux completo desde cualquier navegador sin instalar VPN, RDP o software cliente de escritorio remoto.
Múltiples entornos de escritorio
Elegí entre KDE, XFCE, MATE y otros entornos de escritorio según tu flujo de trabajo y preferencias de recursos.
Almacenamiento persistente
La carpeta personal y los datos de la aplicación persisten entre sesiones, manteniendo tus archivos y configuraciones intactos en cada reconexión.
Soporte de audio y video
Passthrough multimedia permite reproducir audio y video dentro del entorno de escritorio en contenedores.
Acceso remoto seguro
Acceder al escritorio a través de HTTPS mediante Traefik sin exponer los puertos RDP o VNC directamente a internet.
¿Por qué ejecutar WebTop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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