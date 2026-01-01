WebTop ofrece un entorno de escritorio Linux completo accesible desde cualquier navegador a través de la transmisión KasmVNC. Desarrollado por LinuxServer.io, proporciona KDE, XFCE y otros entornos de escritorio con almacenamiento persistente del directorio de inicio, gestión de archivos integrada, paso de audio y video, y un rendimiento gráfico fluido mediante configuración de memoria compartida.

Alojar WebTop en un VPS te brinda un escritorio remoto seguro accesible sin VPN ni software cliente RDP. Es ideal para ejecutar aplicaciones gráficas de Linux desde entornos restringidos, proporcionando un espacio de trabajo consistente para desarrollo o productividad accesible desde cualquier dispositivo con un navegador.