Implementá Speakr con instalación en un clic.
Plataforma de transcripción de IA autoalojada que transforma el audio hablado en conocimiento organizado y buscable.
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Lo que podés crear con Speakr
Speakr es una plataforma de transcripción y toma de notas con IA autoalojada, diseñada para capturar, transcribir y dar sentido a tu contenido de audio. Soporta múltiples backends de transcripción —incluyendo WhisperX, OpenAI y Mistral— dándote la flexibilidad de elegir procesamiento local o basado en la nube. La diarización de oradores, los perfiles de voz y los resúmenes generados por IA ayudan a extraer información valiosa de reuniones, entrevistas y conferencias.
Con soporte multiusuario, OIDC SSO, una API REST con webhooks e integraciones para n8n, Zapier y Make, Speakr se integra naturalmente en los flujos de trabajo de equipo. Alojarlo vos mismo mantiene todas las grabaciones y transcripciones bajo tu control total.
Funciones principales de Speakr
Backends de Transcripción Flexibles
Conectate a WhisperX, OpenAI, Mistral o cualquier servicio ASR compatible para satisfacer tus requisitos de privacidad y precisión.
Diarización de locutores
Identifica y etiqueta automáticamente a los hablantes individuales en grabaciones, con soporte de perfil de voz al usar WhisperX.
Resúmenes con IA y Búsqueda
Generá resúmenes automáticos y usá el Modo de Consulta semántico para buscar significado en toda tu biblioteca de transcripciones.
Multi-usuario y SSO
Soporte para múltiples usuarios con compartición granular, enlaces públicos y SSO OIDC, incluyendo Keycloak, Azure AD, Google y Auth0.
Integraciones de flujo de trabajo
Activa la automatización posterior a través de la API REST y webhooks, con conectores predefinidos para n8n, Zapier y Make.
¿Por qué ejecutar Speakr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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