Implementá DbGate en un clic.
Gestor de bases de datos multiplataforma de código abierto compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis y muchos más motores SQL y NoSQL.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DbGate
DbGate es un gestor de bases de datos de código abierto multiplataforma que maneja MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra y Amazon Redshift a través de una única interfaz basada en web. En lugar de cambiar entre herramientas específicas de cada proveedor, te conectás a cada base de datos desde un único espacio de trabajo, ejecutás consultas SQL o NoSQL en múltiples pestañas, editás tablas en línea y comparás esquemas entre diferentes entornos.
Alojar DbGate en tu propio VPS mantiene las cadenas de conexión, las consultas guardadas y los datos exportados completamente en tu infraestructura, sin telemetría en la nube ni licencias por puesto. La interfaz del navegador es accesible desde cualquier dispositivo, lo que la hace útil para la inspección de datos ad-hoc, la administración diaria y la depuración colaborativa sin necesidad de instalar un cliente de escritorio en cada máquina de desarrollador.
Funciones principales de DbGate
SQL y NoSQL juntos
Conectate a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra y más desde un único espacio de trabajo sin tener que lidiar con clientes específicos de cada proveedor.
Editor de consultas multi-pestaña
Ejecutá consultas SQL o MongoDB en múltiples pestañas con autocompletado, resaltado de sintaxis e historial persistente que sobrevive a reconexiones y reinicios.
Editor visual de tablas
Explorá, filtrá, ordená y editá filas en línea con una grilla tipo planilla de cálculo, luego confirmá los cambios a través de un diff de SQL generado antes de que lleguen a la base de datos.
Comparar y exportar esquemas
Comparar esquemas entre dos bases de datos, generar SQL de migración y exportar tablas o consultas a CSV, JSON, volcados SQL o Excel directamente desde el navegador.
Diseñador de diagramas ER
Visualizá las relaciones con un diagrama ER interactivo, luego exportá el diseño como SVG o PNG para documentación y revisiones de arquitectura.
¿Por qué ejecutar DbGate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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