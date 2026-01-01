ByteStash es una aplicación web autoalojada para almacenar, organizar y compartir fragmentos de código en una única biblioteca con capacidad de búsqueda. Soporta docenas de lenguajes de programación con resaltado de sintaxis completo, te permite filtrar por lenguaje o palabra clave, fijar favoritos para un acceso rápido y compartir fragmentos públicamente sin que los destinatarios necesiten una cuenta.

A diferencia de las herramientas de fragmentos basadas en la nube, ByteStash se ejecuta completamente en tu propia infraestructura con una base de datos SQLite ligera, sin necesidad de servicios externos. Incluye una API REST completa con documentación de Swagger e integración opcional con OpenID Connect, lo que lo hace igualmente adecuado para desarrolladores individuales y equipos que utilizan gestión de identidad centralizada.