Implementá ByteStash con instalación en un clic.
Gestor de fragmentos de código autohospedado con resaltado de sintaxis, búsqueda de texto completo y SSO opcional para desarrolladores y equipos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ByteStash
ByteStash es una aplicación web autoalojada para almacenar, organizar y compartir fragmentos de código en una única biblioteca con capacidad de búsqueda. Soporta docenas de lenguajes de programación con resaltado de sintaxis completo, te permite filtrar por lenguaje o palabra clave, fijar favoritos para un acceso rápido y compartir fragmentos públicamente sin que los destinatarios necesiten una cuenta.
A diferencia de las herramientas de fragmentos basadas en la nube, ByteStash se ejecuta completamente en tu propia infraestructura con una base de datos SQLite ligera, sin necesidad de servicios externos. Incluye una API REST completa con documentación de Swagger e integración opcional con OpenID Connect, lo que lo hace igualmente adecuado para desarrolladores individuales y equipos que utilizan gestión de identidad centralizada.
Funciones principales de ByteStash
Resaltado de sintaxis
Soporta decenas de lenguajes de programación para que cada fragmento se renderice con un coloreado de sintaxis preciso y legible.
Búsqueda de texto completo
Buscá y filtrá toda tu biblioteca de snippets por idioma, palabra clave o etiqueta para encontrar exactamente lo que necesitás en segundos.
Uso compartido público
Compartí fragmentos individuales o colecciones a través de enlaces públicos — los destinatarios no necesitan una cuenta para verlos.
Acceso a la API REST
API CRUD completa con documentación Swagger integrada te permite integrar la recuperación de fragmentos en scripts, editores o pipelines de CI.
Integración de SSO
Conectá cualquier proveedor de OpenID Connect para habilitar el inicio de sesión único para equipos que ya usan la gestión centralizada de identidades.
¿Por qué ejecutar ByteStash en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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