Plane es una potente plataforma de gestión de proyectos de código abierto que sirve como una alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com y ClickUp. Los equipos rastrean incidencias, ejecutan ciclos de sprint con gráficos de burndown, planifican hojas de ruta de productos y colaboran en tiempo real, todo sin precios por usuario ni que los datos salgan de tu infraestructura.

La implementación autoalojada incluye PostgreSQL, caché de Valkey, cola de mensajes RabbitMQ y almacenamiento de objetos MinIO para una configuración completamente autónoma. A diferencia de las herramientas de proyectos SaaS que cobran por puesto, ejecutar Plane en tu VPS proporciona usuarios y proyectos ilimitados a un costo de infraestructura fijo con propiedad total de los datos.