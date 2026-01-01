Implementá Plane en 1 clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto para seguimiento de incidencias, ciclos de sprint y hojas de ruta de productos — una alternativa autoalojada a Jira y Linear.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Plane
Plane es una potente plataforma de gestión de proyectos de código abierto que sirve como una alternativa moderna a Jira, Linear, Monday.com y ClickUp. Los equipos rastrean incidencias, ejecutan ciclos de sprint con gráficos de burndown, planifican hojas de ruta de productos y colaboran en tiempo real, todo sin precios por usuario ni que los datos salgan de tu infraestructura.
La implementación autoalojada incluye PostgreSQL, caché de Valkey, cola de mensajes RabbitMQ y almacenamiento de objetos MinIO para una configuración completamente autónoma. A diferencia de las herramientas de proyectos SaaS que cobran por puesto, ejecutar Plane en tu VPS proporciona usuarios y proyectos ilimitados a un costo de infraestructura fijo con propiedad total de los datos.
Funciones principales de Plane
Seguimiento de problemas
Creá y gestioná elementos de trabajo con texto enriquecido, archivos adjuntos, sub-incidencias y referencias cruzadas entre proyectos en una vista centralizada.
Ciclos de Sprint
Ejecutá sprints ágiles con gráficos de burndown y seguimiento del impulso del equipo para mantener el ritmo de desarrollo según lo programado.
Hojas de ruta de productos
Planificá y comunicá la dirección del producto con hojas de ruta visuales que se vinculan directamente con los problemas y módulos que hacen posible cada hito.
Colaboración en tiempo real
Las actualizaciones en vivo aseguran que cada miembro del equipo vea el estado más reciente de los problemas, los comentarios y las asignaciones sin necesidad de refrescar manualmente.
Vistas Personalizables
Creá vistas filtradas de tablero, lista y calendario que se pueden guardar y compartir con el equipo para una visibilidad consistente del proyecto.
Módulos y Analítica
Agrupá los problemas relacionados en módulos para proyectos complejos, luego hacé un seguimiento del progreso con análisis integrados y visualizaciones de tendencias.
¿Por qué ejecutar Plane en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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