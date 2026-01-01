Parse Server es el sucesor de código abierto de la Parse Platform original, que proporciona un backend-as-a-service completo para aplicaciones móviles y web. Expone almacenamiento de objetos, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos, notificaciones push y Live Queries a través de APIs REST y GraphQL generadas automáticamente, eliminando la mayor parte del código repetitivo normalmente necesario para lanzar una aplicación conectada.

Alojar Parse Server en tu propio VPS te da la propiedad total de las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y la lógica de código en la nube, sin tarifas por solicitud, sin dependencia de proveedor y sin plazos de migración sorpresa. Esta implementación incluye MongoDB y el Parse Dashboard oficial para que puedas explorar clases, ejecutar consultas y gestionar el esquema desde el primer día.