Implementá Parse Server en un clic.
Backend de código abierto para aplicaciones móviles y web con REST, GraphQL, consultas en tiempo real, autenticación y notificaciones push.
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Lo que podés crear con Parse Server
Parse Server es el sucesor de código abierto de la Parse Platform original, que proporciona un backend-as-a-service completo para aplicaciones móviles y web. Expone almacenamiento de objetos, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos, notificaciones push y Live Queries a través de APIs REST y GraphQL generadas automáticamente, eliminando la mayor parte del código repetitivo normalmente necesario para lanzar una aplicación conectada.
Alojar Parse Server en tu propio VPS te da la propiedad total de las cuentas de usuario, los datos de la aplicación y la lógica de código en la nube, sin tarifas por solicitud, sin dependencia de proveedor y sin plazos de migración sorpresa. Esta implementación incluye MongoDB y el Parse Dashboard oficial para que puedas explorar clases, ejecutar consultas y gestionar el esquema desde el primer día.
Funciones principales de Parse Server
APIs REST y GraphQL
Cada clase que definís está disponible al instante a través de endpoints REST y GraphQL autogenerados, para que los clientes de iOS, Android y web puedan leer y escribir datos sin código de servidor personalizado.
Autenticación de usuario
El nombre de usuario/contraseña integrado, la verificación de correo electrónico y los inicios de sesión sociales para Facebook, Apple, Google y Twitter te permiten implementar flujos de cuenta seguros en minutos.
Consultas en tiempo real
Suscribite a los cambios en cualquier clase a través de WebSockets para potenciar chats en tiempo real, herramientas colaborativas y paneles en vivo sin una pila de pub/sub separada.
Funciones de Cloud Code
Ejecute JavaScript del lado del servidor en disparadores de inserción, actualización y eliminación o como funciones invocables para aplicar reglas de negocio e integrarse con APIs de terceros.
Notificaciones push
Enviá notificaciones push dirigidas a clientes de iOS, Android y web usando el sistema integrado de gestión de instalaciones y canales.
Parse Dashboard incluido
Explorá clases, editá filas, ejecutá consultas de agregación e inspeccioná el esquema a través del Dashboard oficial de Parse que viene incluido con el servidor.
¿Por qué ejecutar Parse Server en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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