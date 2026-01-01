Implementá StarRocks con instalación de un clic.
Base de datos analítica de alto rendimiento, diseñada para consultas en subsegundos sobre datos a escala de petabytes.
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Lo que podés crear con StarRocks
StarRocks es un data warehouse analítico de próxima generación que ofrece respuestas a consultas en menos de un segundo a través de una arquitectura de procesamiento masivamente paralelo (MPP) y un motor de ejecución totalmente vectorizado. Diseñado para análisis en tiempo real, análisis multidimensional y cargas de trabajo altamente concurrentes, maneja conjuntos de datos desde gigabytes hasta petabytes sin sacrificar la velocidad de las consultas. Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente al ingerir datos y se seleccionan de forma transparente en el momento de la consulta, mientras que un optimizador basado en costos totalmente personalizado garantiza planes de ejecución eficientes en joins y agregaciones complejas.
Compatible a nivel de protocolo con MySQL, StarRocks se conecta de forma nativa a herramientas de BI como Apache Superset, Grafana y Tableau sin drivers adicionales. Soporta consultas directas a data lakes externos como Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi, y se integra con Kafka, Flink y Spark para la ingesta de streaming, todo desde una única instancia autoalojada que controlás por completo.
Funciones principales de StarRocks
Consultas subsegundo
El motor de ejecución vectorizado y el optimizador inteligente basado en costos ofrecen análisis en menos de un segundo en conjuntos de datos masivos sin pre-agregación ni cubos de datos.
Ingesta en tiempo real
El modelo de clave primaria soporta operaciones de inserción y actualización de alto rendimiento y búsquedas puntuales, lo que permite la ingesta simultánea de datos y la ejecución de consultas a escala.
Consultas de Lago de Datos
Consultá tablas de Apache Hive, Iceberg, Delta Lake y Hudi directamente usando catálogos externos — no se requiere migración de datos ni pipelines de ETL.
MySQL Compatible
Conectá cualquier cliente MySQL, herramienta de BI o pipeline de datos directamente a StarRocks usando el protocolo estándar de MySQL sin drivers adicionales.
Vistas Materializadas
Las vistas materializadas inteligentes se actualizan automáticamente con los cambios en los datos y se reutilizan de forma transparente al momento de la consulta para acelerar los paneles y los informes.
¿Por qué ejecutar StarRocks en Hostinger?
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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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