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Lo que podés crear con Typebot

Typebot es un constructor de formularios conversacionales autoalojado que reemplaza los formularios HTML estáticos con flujos interactivos, tipo chat. Usando su editor de lienzo de arrastrar y soltar, los equipos pueden diseñar conversaciones de varios pasos con ramificaciones condicionales, variables personalizadas e integraciones nativas, sin escribir código. La plataforma se entrega como dos servicios: un constructor para diseñar y gestionar flujos, y un visor que sirve chatbots publicados directamente a los usuarios finales.

Alojar Typebot en tu VPS te da la propiedad total de los datos de envío, las cargas de archivos y las credenciales de API, sin tarifas por envío y sin transferencias de datos a terceros. Tus flujos se ejecutan en tu propio dominio, de forma totalmente privada, sin límites artificiales en espacios de trabajo, miembros del equipo o bots publicados.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Typebot

Constructor de flujo visual

Diseñe conversaciones ramificadas usando un editor de lienzo con más de 30 tipos de bloques, incluyendo entradas, condicionales, incrustaciones de medios y cobro de pagos.

Integraciones nativas

Conectá flujos directamente a OpenAI, Google Sheets, Google Analytics, webhooks, Zapier y Make.com sin salir del editor.

Lógica condicional

Ramificá las rutas de conversación basándote en las respuestas del usuario, variables o respuestas de API para ofrecer experiencias totalmente personalizadas.

Modos de incrustación flexibles

Publicá chatbots como ventanas emergentes, widgets laterales, chat de página completa o incrustaciones en línea en cualquier sitio web o aplicación web.

Analytics en tiempo real

Seguí las tasas de envío, los puntos de abandono y los embudos de finalización para cada flujo publicado desde el panel de control.

Espacios de trabajo en equipo

Organizá flujos a través de múltiples espacios de trabajo aislados con acceso basado en roles para diferentes equipos o clientes.

¿Por qué ejecutar Typebot en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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