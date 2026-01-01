Implementá Nuclio con instalación en un clic.
Plataforma sin servidor de código abierto y alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real con escalado automático y soporte para GPU.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Nuclio
Nuclio es una plataforma serverless de código abierto de alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real. Ejecuta tu código como funciones que reaccionan a una amplia gama de disparadores — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y tareas cron programadas — y escala automáticamente cada función hacia arriba y hacia abajo según la demanda. Las funciones se ejecutan en contenedores dedicados, creados e implementados directamente desde el panel del navegador.
A diferencia de las herramientas de automatización generales, Nuclio está diseñado para la velocidad, procesando cientos de miles de eventos por segundo por proceso, con aceleración de GPU opcional para la inferencia de aprendizaje automático. Alojar Nuclio en tu propio VPS mantiene tus pipelines de datos, modelos y fuentes de eventos bajo tu control total, sin tarifas de nube por invocación y sin dependencia de proveedor.
Funciones principales de Nuclio
Disparadores de eventos en tiempo real
Activa funciones desde HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y programaciones cron sin escribir ningún código de integración.
Escalado automático
Cada función se escala automáticamente bajo carga y se reduce cuando está inactiva, manteniendo el uso de recursos eficiente en todas tus cargas de trabajo.
Tiempos de ejecución multilenguaje
Escribí funciones en Go, Python, Java, .NET, Node.js o Shell usando el entorno de ejecución que mejor se adapte a cada tarea.
Inferencia acelerada por GPU
Asigná GPUs a funciones para una inferencia rápida de aprendizaje automático y pipelines de procesamiento en tiempo real con gran volumen de datos.
Panel de control basado en navegador
Construí, desplegá, invocá y monitoreá funciones desde una interfaz de usuario web limpia sin salir nunca del navegador.
¿Por qué ejecutar Nuclio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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