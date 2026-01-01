Nuclio es una plataforma serverless de código abierto de alto rendimiento para el procesamiento de eventos y datos en tiempo real. Ejecuta tu código como funciones que reaccionan a una amplia gama de disparadores — HTTP, Kafka, Kinesis, RabbitMQ, MQTT, NATS y tareas cron programadas — y escala automáticamente cada función hacia arriba y hacia abajo según la demanda. Las funciones se ejecutan en contenedores dedicados, creados e implementados directamente desde el panel del navegador.

A diferencia de las herramientas de automatización generales, Nuclio está diseñado para la velocidad, procesando cientos de miles de eventos por segundo por proceso, con aceleración de GPU opcional para la inferencia de aprendizaje automático. Alojar Nuclio en tu propio VPS mantiene tus pipelines de datos, modelos y fuentes de eventos bajo tu control total, sin tarifas de nube por invocación y sin dependencia de proveedor.