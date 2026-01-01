Implementá Shoutrrr con un clic.
Programador de redes sociales de código abierto y autohospedado para X, Bluesky y LinkedIn — escribí una vez y publicá en todos lados.
Elegí un plan VPS para Shoutrrr
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Shoutrrr
Shoutrrr es una herramienta de programación de redes sociales de código abierto, construida como una alternativa autoalojada a Buffer, Typefully y Hootsuite. Te permite redactar una publicación una sola vez y ponerla en cola en X (Twitter), Bluesky y LinkedIn desde un único panel de control, con manejo de límite de caracteres por red, conexiones de cuenta basadas en OAuth y un proceso interno que publica las publicaciones según lo programado en segundo plano.
Alojar Shoutrrr en tu propio VPS mantiene los borradores, las colas programadas y las cuentas sociales conectadas dentro de tu propia infraestructura, sin precios por asiento, sin cuotas de publicaciones y sin acceso de terceros a tu estrategia de contenido. La configuración predeterminada de SQLite se ejecuta en un único contenedor, mientras que los volúmenes persistentes aseguran que las cargas y los datos sobrevivan a los redespliegues.
Funciones principales de Shoutrrr
Publicación multired
Redactá una publicación una vez y publicala en X, Bluesky y LinkedIn simultáneamente con límites de caracteres por plataforma y previsualización.
Programador en segundo plano
El procesador de cola y el programador cron incorporados publican tus posts a la hora programada sin necesidad de mantener una pestaña del navegador abierta.
Vinculación de cuenta OAuth
Conectá X y LinkedIn mediante OAuth 2.0 y Bluesky con contraseña de aplicación — las credenciales y los tokens permanecen dentro de tu propia implementación.
SQLite por predeterminado
Se envía en un único contenedor con SQLite para el almacenamiento — sin base de datos externa ni caché que gestionar, con actualizaciones opcionales de Postgres y Redis.
Métricas de interacción
Las métricas integradas capturan el rendimiento de las publicaciones a lo largo del tiempo para que puedas comparar redes y refinar la estrategia sin herramientas de análisis externas.
¿Por qué ejecutar Shoutrrr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de preguntas y respuestas de código abierto para compartir el conocimiento del equipo y construir una comunidad