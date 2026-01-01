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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Shoutrrr

Shoutrrr es una herramienta de programación de redes sociales de código abierto, construida como una alternativa autoalojada a Buffer, Typefully y Hootsuite. Te permite redactar una publicación una sola vez y ponerla en cola en X (Twitter), Bluesky y LinkedIn desde un único panel de control, con manejo de límite de caracteres por red, conexiones de cuenta basadas en OAuth y un proceso interno que publica las publicaciones según lo programado en segundo plano.

Alojar Shoutrrr en tu propio VPS mantiene los borradores, las colas programadas y las cuentas sociales conectadas dentro de tu propia infraestructura, sin precios por asiento, sin cuotas de publicaciones y sin acceso de terceros a tu estrategia de contenido. La configuración predeterminada de SQLite se ejecuta en un único contenedor, mientras que los volúmenes persistentes aseguran que las cargas y los datos sobrevivan a los redespliegues.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Shoutrrr

Publicación multired

Redactá una publicación una vez y publicala en X, Bluesky y LinkedIn simultáneamente con límites de caracteres por plataforma y previsualización.

Programador en segundo plano

El procesador de cola y el programador cron incorporados publican tus posts a la hora programada sin necesidad de mantener una pestaña del navegador abierta.

Vinculación de cuenta OAuth

Conectá X y LinkedIn mediante OAuth 2.0 y Bluesky con contraseña de aplicación — las credenciales y los tokens permanecen dentro de tu propia implementación.

SQLite por predeterminado

Se envía en un único contenedor con SQLite para el almacenamiento — sin base de datos externa ni caché que gestionar, con actualizaciones opcionales de Postgres y Redis.

Métricas de interacción

Las métricas integradas capturan el rendimiento de las publicaciones a lo largo del tiempo para que puedas comparar redes y refinar la estrategia sin herramientas de análisis externas.

¿Por qué ejecutar Shoutrrr en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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