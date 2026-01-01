Implementá Moodist con instalación en un clic.
Mezclador de sonidos ambientales de código abierto con 84 paisajes sonoros seleccionados y herramientas de productividad integradas para la concentración y la relajación.
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Lo que podés crear con Moodist
Moodist es un mezclador de sonidos ambientales de código abierto que te permite superponer paisajes sonoros seleccionados para crear el ambiente de audio perfecto para concentrarte, relajarte o trabajar de forma creativa. Con 84 sonidos cuidadosamente seleccionados —desde lluvia y ambiente de bosque hasta ruido de cafetería y variantes de ruido blanco—, podés armar mezclas personalizadas adaptadas a tu estado de ánimo o tarea y guardarlas como preajustes para volver a usarlas más tarde.
Más allá de la mezcla de sonidos, Moodist incluye un conjunto de herramientas de productividad directamente en la interfaz: un temporizador Pomodoro, un temporizador de cuenta regresiva, ejercicios de respiración, una lista de tareas y un bloc de notas. Las mezclas se pueden compartir a través de una URL para que colegas o amigos puedan sintonizar el mismo paisaje sonoro. El autoalojamiento te brinda una instancia privada y siempre disponible en tu propio VPS sin depender de un servicio de terceros.
Funciones principales de Moodist
Mezcla de sonido en capas
Combiná varios sonidos ambientales simultáneamente y ajustá los niveles de volumen individuales para crear un paisaje sonoro personalizado.
Paquete de productividad
El temporizador Pomodoro, el temporizador de cuenta regresiva, los ejercicios de respiración, la lista de tareas y el bloc de notas están todos integrados en la misma interfaz — no se necesitan aplicaciones separadas.
Mezclas compartibles
Export your current soundscape as a URL so teammates or friends can instantly load and listen to the same mix.
Gestión de preajustes
Guardá, nombrá y recargá tus paisajes sonoros favoritos para que puedas volver al ambiente adecuado con un solo clic.
App web progresiva
Instalá Moodist en tu pantalla de inicio para acceso sin conexión y una sensación de app nativa tanto en dispositivos de escritorio como en dispositivos móviles.
¿Por qué ejecutar Moodist en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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