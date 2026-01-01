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Lo que podés crear con SickGear

SickGear es el fork más estable y completo en cuanto a funciones, mantenido por la comunidad, del proyecto original Sick-Beard — un servidor de automatización de programas de TV autoalojado que rastrea los programas que seguís, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos episodios, y entrega las versiones coincidentes a tu descargador para la importación automática a la biblioteca. Se ha desarrollado continuamente desde 2014 con un enfoque en la fiabilidad, una amplia cobertura de indexadores y una interfaz de usuario web pulida inspirada en el diseño original de Sick-Beard.

Alojar SickGear en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el stack de medios más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de SickGear

Mostrar seguimiento con perfiles de calidad

Las preferencias por programa de calidad, resolución, idioma y códec significan que cada título se obtiene exactamente en el formato que querés.

Amplio soporte de indexadores

La compatibilidad con Newznab y Torznab, junto con los plugins directos para muchos rastreadores privados, cubren prácticamente todos los indexadores de Usenet y torrents.

Integración de descargador nativo

Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent permiten a SickGear orquestar todo el proceso de descarga.

Búsqueda de subtítulos

La integración de OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi obtiene subtítulos coincidentes en tus idiomas preferidos justo después de cada descarga.

Soporte de anime y formatos especiales

La integración AniDB incorporada maneja las convenciones de nombres específicas de anime y la numeración absoluta de episodios sin soluciones manuales.

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