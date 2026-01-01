Implementá SickGear en una instalación de 1 clic.
Servidor estable de automatización de programas de TV — la bifurcación de larga trayectoria y con todas las funciones de Sick-Beard para configuraciones de PVR autoalojadas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con SickGear
SickGear es el fork más estable y completo en cuanto a funciones, mantenido por la comunidad, del proyecto original Sick-Beard — un servidor de automatización de programas de TV autoalojado que rastrea los programas que seguís, monitorea los indexadores de Usenet y los rastreadores de torrents en busca de nuevos episodios, y entrega las versiones coincidentes a tu descargador para la importación automática a la biblioteca. Se ha desarrollado continuamente desde 2014 con un enfoque en la fiabilidad, una amplia cobertura de indexadores y una interfaz de usuario web pulida inspirada en el diseño original de Sick-Beard.
Alojar SickGear en un VPS mantiene tu automatización de TV funcionando 24/7 para que los episodios aparezcan en tu biblioteca minutos después de su lanzamiento. Se combina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby y el stack de medios más amplio de Servarr, y funciona con prácticamente todos los indexadores Newznab y Torznab.
Funciones principales de SickGear
Mostrar seguimiento con perfiles de calidad
Las preferencias por programa de calidad, resolución, idioma y códec significan que cada título se obtiene exactamente en el formato que querés.
Amplio soporte de indexadores
La compatibilidad con Newznab y Torznab, junto con los plugins directos para muchos rastreadores privados, cubren prácticamente todos los indexadores de Usenet y torrents.
Integración de descargador nativo
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge y rTorrent permiten a SickGear orquestar todo el proceso de descarga.
Búsqueda de subtítulos
La integración de OpenSubtitles, Addic7ed y Podnapisi obtiene subtítulos coincidentes en tus idiomas preferidos justo después de cada descarga.
Soporte de anime y formatos especiales
La integración AniDB incorporada maneja las convenciones de nombres específicas de anime y la numeración absoluta de episodios sin soluciones manuales.
¿Por qué ejecutar SickGear en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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