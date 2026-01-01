Implementá Checkmate en una instalación de un clic.
Plataforma de monitoreo de servidores de código abierto para el seguimiento del tiempo de actividad, el rendimiento y la salud de la infraestructura en tiempo real.
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Lo que podés crear con Checkmate
Checkmate es una aplicación de monitoreo de servidores de código abierto que rastrea el tiempo de actividad, el rendimiento y la salud de tus servidores y servicios desde un único panel de control basado en la web. Ofrece verificaciones de estado configurables, alertas en tiempo real, análisis de tendencias históricas, integración con Google PageSpeed Insights y monitoreo de contenedores Docker, todo sin depender de un servicio de monitoreo SaaS pago.
Implementar Checkmate en un VPS dedicado mantiene tu infraestructura de monitoreo independiente de los sistemas que supervisa, evitando que una única interrupción afecte tanto a tu aplicación como a tu capacidad para detectarla.
Funciones principales de Checkmate
Monitoreo de disponibilidad en tiempo real
Monitorea continuamente tus servidores y servicios para que sepas al instante si algo deja de funcionar, y no después de que los usuarios empiecen a quejarse.
Alertas de tiempo de inactividad por correo electrónico
Envía notificaciones instantáneas cuando los servicios se caen y cuando se recuperan, manteniendo a tu equipo informado sin necesidad de revisar el panel manualmente.
Integración de PageSpeed
Obtiene métricas de Google PageSpeed Insights junto con datos de disponibilidad para que puedas monitorear tanto la disponibilidad como el rendimiento de cara al usuario en un solo lugar.
Monitoreo de Contenedores Docker
Monitorea aplicaciones en contenedores a través del acceso al socket de Docker, brindando visibilidad simultánea de la salud tanto a nivel de host como a nivel de contenedor.
Análisis de Tendencias Históricas
Almacena el historial de tiempo de actividad a lo largo del tiempo para que puedas identificar interrupciones recurrentes, medir el cumplimiento del SLA y justificar inversiones en infraestructura.
¿Por qué ejecutar Checkmate en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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