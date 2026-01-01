Implementá DOMjudge con instalación en un clic.
Juez automatizado de concursos de programación de código abierto utilizado para competencias estilo ICPC con envíos, tablas de clasificación y gestión de equipos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con DOMjudge
DOMjudge es un sistema de evaluación automatizado de código abierto y consolidado para organizar concursos de programación al estilo ICPC. Impulsa eventos regionales y finales mundiales de ICPC, cursos de programación universitarios y competencias online, proporcionando una interfaz web para que los concursantes envíen soluciones y para que los jueces y administradores gestionen problemas, lenguajes, equipos y marcadores en vivo.
Alojar DOMjudge en tu propio VPS mantiene cada envío, caso de prueba y resultado de evaluación en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por concursante y sin límites de carga impuestos por un servicio de hosting. El servidor es completamente funcional por sí mismo para configurar concursos, problemas y equipos, mientras que la evaluación de lenguajes compilados es realizada por workers judgehost sandboxed separados que podés adjuntar más tarde.
Funciones principales de DOMjudge
Evaluación estilo ICPC
Implementa las reglas utilizadas por el Concurso Internacional Universitario de Programación ICPC, incluyendo tiempo de penalización, congelamiento del marcador y categorías de veredicto como Respuesta Incorrecta, Límite de Tiempo y Error de Ejecución.
Marcadores en vivo
Los marcadores del público y del jurado se actualizan en tiempo real a medida que llegan las presentaciones, con congelamiento configurable cerca del final del concurso para finales dramáticos.
Gestión de equipos y concursos
UI web de administración para gestionar concursos, equipos, usuarios, afiliaciones, problemas, idiomas y aclaraciones en múltiples eventos paralelos.
Servidores de jueces en sandbox
Los trabajadores judgehost desplegables de forma independiente compilan y ejecutan envíos en sandboxes aislados basados en cgroups con límites estrictos de CPU, memoria y disco.
REST API y CLP
Una API REST documentada más la integración con la especificación de la API de Concursos te permite conectar marcadores externos, herramientas de resolución y el ecosistema de herramientas de la ICPC.
Soporte multilenguaje
Incluye soporte de evaluación para C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go, y muchos otros lenguajes, con configuración completa de compilación y ejecución por lenguaje.
¿Por qué ejecutar DOMjudge en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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