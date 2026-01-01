DOMjudge es un sistema de evaluación automatizado de código abierto y consolidado para organizar concursos de programación al estilo ICPC. Impulsa eventos regionales y finales mundiales de ICPC, cursos de programación universitarios y competencias online, proporcionando una interfaz web para que los concursantes envíen soluciones y para que los jueces y administradores gestionen problemas, lenguajes, equipos y marcadores en vivo.

Alojar DOMjudge en tu propio VPS mantiene cada envío, caso de prueba y resultado de evaluación en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas por concursante y sin límites de carga impuestos por un servicio de hosting. El servidor es completamente funcional por sí mismo para configurar concursos, problemas y equipos, mientras que la evaluación de lenguajes compilados es realizada por workers judgehost sandboxed separados que podés adjuntar más tarde.