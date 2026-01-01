Pelican Panel es un fork impulsado por la comunidad y una modernización de Pterodactyl, reescrito con la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin hacer un fork del código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del daemon Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.

Alojar Pelican por tu cuenta elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos gestionado y les da a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los 'eggs' y el almacenamiento de la base de datos. Este deploy incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.