Implementá Pelican Panel con instalación de un clic.
Panel moderno y de código abierto para la gestión de servidores de juegos y sucesor de Pterodactyl, diseñado para una implementación rápida y una administración intuitiva.
Elegí un plan VPS para Pelican Panel
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Pelican Panel
Pelican Panel es un fork impulsado por la comunidad y una modernización de Pterodactyl, reescrito con la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin hacer un fork del código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del daemon Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.
Alojar Pelican por tu cuenta elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos gestionado y les da a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los 'eggs' y el almacenamiento de la base de datos. Este deploy incluye el Panel junto con MariaDB y Redis — Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.
Funciones principales de Pelican Panel
Instalador web inicial
El instalador guiado basado en navegador te guía a través de la configuración de la base de datos y la creación del administrador en la primera visita — no se requiere acceso a la shell.
Aislamiento de Servidor Docker
Los servidores de juegos se ejecutan en contenedores dedicados gestionados por el demonio Wings, lo que evita la contención de recursos y limita el radio de impacto si un servidor es comprometido.
Sistema de Plugins
El cargador de plugins nativo permite a los administradores instalar paquetes de Composer y Yarn directamente desde el panel para extender la funcionalidad sin bifurcar el código fuente.
Moderna Filament UI
La interfaz de administración reconstruida basada en Filament ofrece cargas de página más rápidas, salida de consola en tiempo real y un flujo de trabajo más limpio que los paneles Pterodactyl heredados.
Compatible con Pterodactyl
Imports existing Pterodactyl eggs and node configurations so operators can migrate to Pelican without rebuilding their game server library from scratch.
OAuth y SSO
Soporta proveedores de autenticación externos y autenticación de dos factores, permitiendo a los equipos centralizar el control de acceso en todas las herramientas de infraestructura.
¿Por qué ejecutar Pelican Panel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.