Kibana es la interfaz de usuario web oficial de Elasticsearch — una plataforma pulida para explorar datos, crear paneles interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar un despliegue de Elastic Stack. Creada originalmente en 2013 y ahora mantenida por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de logs y observabilidad hasta búsqueda de e-commerce y análisis de seguridad.

Alojar Kibana en tu propio VPS les da a los equipos de datos y plataforma un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas de SaaS por documento comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de un solo nodo junto con Kibana, para que el stack esté listo para ingerir datos y crear paneles inmediatamente después del despliegue.