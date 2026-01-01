Implementá Kibana con instalación en un clic.
Plataforma de visualización y exploración de datos de código abierto para Elasticsearch con dashboards, búsqueda y herramientas de observabilidad.
Elegí un plan VPS para Kibana
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Kibana
Kibana es la interfaz de usuario web oficial de Elasticsearch — una plataforma pulida para explorar datos, crear paneles interactivos, ejecutar consultas de búsqueda y operar un despliegue de Elastic Stack. Creada originalmente en 2013 y ahora mantenida por Elastic NV, Kibana es la capa de visualización estándar para cualquier aplicación construida sobre Elasticsearch, desde análisis de logs y observabilidad hasta búsqueda de e-commerce y análisis de seguridad.
Alojar Kibana en tu propio VPS les da a los equipos de datos y plataforma un entorno completo de visualización de Elastic Stack sin las tarifas de SaaS por documento comunes en Elastic Cloud. Esta plantilla incluye un Elasticsearch de un solo nodo junto con Kibana, para que el stack esté listo para ingerir datos y crear paneles inmediatamente después del despliegue.
Funciones principales de Kibana
Descubrí y explorá
Explorá los índices de Elasticsearch con la interfaz de Discover — consultá, filtrá, ordená y visualizá documentos sin procesar para detectar patrones y valores atípicos en tiempo real.
Paneles de control y visualizaciones
Creá paneles interactivos con gráficos de líneas, gráficos de barras, mapas de calor, mapas, tablas y visualizaciones de arrastrar y soltar de Lens que se pueden compartir entre equipos.
Buscar y ES|QL
El DSL de consulta completo de Elasticsearch, más ES|QL —un lenguaje de consulta por tuberías similar a Splunk SPL—, hacen que las consultas complejas sean accesibles para los no desarrolladores.
Herramientas de observabilidad
Aplicaciones de monitoreo de Logs, Métricas, APM y Uptime integradas para la ingesta y el análisis de datos de observabilidad de Elastic Agent y Beats.
Mapas y geoespacial
Mapas interactivos multicapa con capas vectoriales, mapas de calor y geoagregaciones para visualizar datos geoespaciales junto con otras dimensiones.
Alertas y reportes
Alertas basadas en umbrales y anomalías con destinos de correo electrónico, Slack y webhook, además de la generación programada de informes en PDF y CSV.
¿Por qué ejecutar Kibana en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.