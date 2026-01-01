Alternativa de código abierto a Zapier para conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programar.
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Lo que podés crear con Automatisch
Automatisch es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de una interfaz visual y sin código. Al igual que Zapier o Make, creás flujos que disparan acciones entre servicios, pero con Automatisch, todos tus datos y la lógica de automatización permanecen en tu propio servidor sin precios por tarea ni límites de uso.
Alojar Automatisch en tu propio servidor significa que tus credenciales de API, datos de flujo de trabajo y lógica de negocio nunca salen de tu infraestructura. Este deploy incluye PostgreSQL para el almacenamiento de flujos de trabajo, Redis para la cola de tareas y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución en segundo plano confiable. Iniciá sesión con las credenciales predeterminadas y cambialas inmediatamente desde la configuración.
Funciones principales de Automatisch
Constructor de flujos visual
Creá flujos de trabajo de automatización conectando disparadores y acciones en una interfaz de arrastrar y soltar sin escribir código.
Integraciones de apps
Conectate a servicios populares como Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio y muchos más a través de conectores integrados.
Disparadores de webhook
Iniciar flujos de trabajo a partir de eventos externos utilizando webhooks entrantes para automatización en tiempo real desde cualquier fuente.
Lógica condicional
Agregá filtros y condiciones a los flujos de trabajo para que las acciones solo se ejecuten cuando se cumplan criterios específicos.
Trabajador en segundo plano
El proceso de trabajador dedicado garantiza la ejecución confiable de tareas de automatización de larga duración y programadas.
¿Por qué ejecutar Automatisch en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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