Automatisch es una plataforma de automatización de flujos de trabajo de código abierto que te permite conectar aplicaciones y automatizar tareas repetitivas a través de una interfaz visual y sin código. Al igual que Zapier o Make, creás flujos que disparan acciones entre servicios, pero con Automatisch, todos tus datos y la lógica de automatización permanecen en tu propio servidor sin precios por tarea ni límites de uso.

Alojar Automatisch en tu propio servidor significa que tus credenciales de API, datos de flujo de trabajo y lógica de negocio nunca salen de tu infraestructura. Este deploy incluye PostgreSQL para el almacenamiento de flujos de trabajo, Redis para la cola de tareas y un proceso de trabajador dedicado para una ejecución en segundo plano confiable. Iniciá sesión con las credenciales predeterminadas y cambialas inmediatamente desde la configuración.