Implementá GLPI en un clic.
Plataforma de código abierto de gestión de activos de IT y mesa de ayuda para rastrear la infraestructura y gestionar tickets de soporte.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) es una plataforma integral de gestión de servicios de TI de código abierto que combina inventario de activos, gestión de tickets de mesa de ayuda, seguimiento de licencias de software y gestión de cambios en una única aplicación web. Soporta más de 70 idiomas y un ecosistema de plugins con más de 150 extensiones, adaptándose a operaciones de TI de cualquier tamaño.
Alojar GLPI en tu propio VPS elimina los costos de licencia por usuario y mantiene los datos sensibles de la infraestructura de TI bajo el control de la organización. Esta implementación incluye MariaDB para un almacenamiento confiable. Después de la implementación, completá el asistente de configuración en tu navegador usando las credenciales de la base de datos que se muestran durante el proceso de implementación.
Funciones principales de GLPI
Inventario de activos de TI
Monitoree servidores, estaciones de trabajo, dispositivos móviles, equipos de red y licencias de software en un inventario centralizado con descubrimiento automático.
Gestión de tickets de mesa de ayuda
Gestionar solicitudes de usuario, incidentes y solicitudes de cambio con flujos de trabajo personalizables, seguimiento de SLA y notificaciones por correo electrónico.
Gestión de licencias de software
Monitoreá el uso de licencias, hacé un seguimiento del cumplimiento y optimizá los costos de software en toda tu organización.
Base de conocimientos
Documentar soluciones y crear recursos de autoservicio para que los usuarios puedan resolver problemas comunes sin abrir tickets.
Mercado de plugins
Extendé GLPI con más de 150 plugins de la comunidad que cubren integraciones, reportes y flujos de trabajo ITSM especializados.
¿Por qué ejecutar GLPI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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