Implementá Open Agent con instalación en un clic.
Plataforma de asistente de IA autoalojada con orquestación de LLM, bases de conocimiento RAG, bucles de agente e integraciones de herramientas MCP.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Open Agent
Open Agent es una plataforma de agente de IA autohospedada lista para producción que conecta modelos de lenguaje grandes con tus datos y herramientas. Soporta más de 28 proveedores de modelos a través de una interfaz unificada, convirtiendo documentos, wikis y bases de datos en bases de conocimiento RAG buscables que fundamentan a tus agentes en un contexto preciso.
Implementar Open Agent en tu propio VPS mantiene las conversaciones sensibles y los documentos propietarios fuera de la infraestructura de terceros. El control de acceso basado en roles, la integración SSO y los espacios de trabajo multiusuario lo hacen adecuado para equipos y empresas que necesitan gobernanza sin sacrificar la flexibilidad.
Funciones principales de Open Agent
Soporte para LLM multi-proveedor
Conectate a más de 28 proveedores de modelos, incluyendo OpenAI, DeepSeek y modelos locales, a través de una capa de abstracción estandarizada.
Pipeline RAG integrado
Incorporar PDFs, wikis y documentos en almacenes de vectores semánticos para que los agentes recuperen contexto preciso y fundamentado automáticamente.
Integraciones de herramientas de MCP
Amplíe las capacidades del agente con servidores de Protocolo de Contexto de Modelo que se conectan a APIs externas, bases de datos y herramientas de automatización.
Control de acceso empresarial
Gestionar usuarios con permisos basados en roles, SSO a través de OIDC, OAuth2, LDAP y SAML, y espacios de trabajo multi-inquilino aislados.
Orquestación del bucle del agente
Definí flujos de trabajo de agente de varios pasos con bucles de llamada a herramientas, lógica de reintento y registro de auditoría para una confiabilidad de nivel de producción.
¿Por qué ejecutar Open Agent en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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