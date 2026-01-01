Implementá Open Notebook en un clic.
Espacio de trabajo de conocimiento con IA nativa que combina toma de notas, gestión de documentos y chat de IA contextual en una sola app autohospedada.
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Lo que podés crear con Open Notebook
Open Notebook es una plataforma de notas autoalojada y nativa de IA que mantiene tu escritura, investigación y asistencia de IA en un único entorno. En lugar de alternar entre documentos, interfaces de chat y sistemas de archivos dispersos, Open Notebook crea un único espacio de trabajo donde las notas, los archivos subidos y el contexto de IA permanecen conectados, lo que facilita el paso de ideas preliminares a documentación estructurada sin perder el conocimiento que construís con el tiempo.
Este deploy combina Open Notebook con SurrealDB para almacenamiento persistente, manteniendo todas tus notas y el historial de interacción con IA en tu propia infraestructura. El autoalojamiento significa que tus datos nunca pasan por sistemas SaaS de terceros, y conservás el control total sobre el acceso, los backups y la retención.
Funciones principales de Open Notebook
Workspace de IA Unificado
Las notas y el chat de IA comparten el mismo contexto, por lo que el asistente se basa en tus documentos reales en lugar de solo en conocimientos generales.
Backend de SurrealDB
La instancia dedicada de SurrealDB proporciona almacenamiento rápido y persistente para notas, archivos subidos y el estado de la base de datos a través de los reinicios.
Asistencia contextual
Hacé preguntas sobre tu propio material y obtené respuestas basadas en las notas y documentos que ya escribiste.
Privado por su diseño
Todos los datos permanecen en tu VPS — sin sincronización SaaS, sin acceso de terceros a tus notas o conversaciones de IA.
Gestión del Conocimiento Flexible
Apto para diarios de investigación personal, manuales operativos de ingeniería, planificación de productos y bases de conocimiento a largo plazo.
¿Por qué ejecutar Open Notebook en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
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