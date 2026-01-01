Implementá Readeck con instalación en un clic.
Gestor autohospedado de marcadores y de lectura posterior que guarda el contenido legible de cualquier página web para siempre.
Elegí un plan VPS para Readeck
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Readeck
Readeck es un gestor de marcadores y aplicación de lectura posterior (read-it-later) ligero y de código abierto que captura el texto legible, las imágenes y los artículos de cualquier URL en el momento en que la guardás. Cada marcador se almacena como un archivo ZIP único e inmutable, por lo que tus artículos guardados permanecen disponibles incluso cuando la página original cambia o desaparece de la web.
Alojar Readeck en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, resaltados y etiquetas completamente bajo tu control, sin seguimiento de terceros, sin tarifas por cuenta y sin riesgo de que un servicio pago cierre. Un único binario de Go respaldado por SQLite significa un uso muy bajo de recursos y una experiencia fluida incluso en planes de VPS pequeños.
Funciones principales de Readeck
Archivo a largo plazo
Cada marcador se almacena como un archivo ZIP inmutable para que los artículos guardados sigan siendo legibles incluso cuando la página original ya no esté.
Exportación de EPUB y OPDS
Exportá cualquier artículo o colección a EPUB y accedé a tu biblioteca directamente desde lectores electrónicos que soporten catálogos OPDS.
Destacados y Etiquetas
Marcá pasajes importantes y organizá marcadores con etiquetas, favoritos y archivos para encontrarlos rápidamente más tarde.
Colecciones inteligentes
Guardá las búsquedas como colecciones para agrupar automáticamente los marcadores por etiqueta, sitio o cualquier otro filtro que definas.
Búsqueda de texto completo
Buscá en títulos de artículos, contenido y etiquetas para ubicar al instante cualquier pasaje de tu biblioteca guardada.
Extensiones del navegador
Guardá páginas con un solo clic usando las extensiones oficiales de Firefox y Chrome, sin necesidad de copiar y pegar.
¿Por qué ejecutar Readeck en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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