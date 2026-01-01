Readeck es un gestor de marcadores y aplicación de lectura posterior (read-it-later) ligero y de código abierto que captura el texto legible, las imágenes y los artículos de cualquier URL en el momento en que la guardás. Cada marcador se almacena como un archivo ZIP único e inmutable, por lo que tus artículos guardados permanecen disponibles incluso cuando la página original cambia o desaparece de la web.

Alojar Readeck en tu propio VPS mantiene tu lista de lectura, resaltados y etiquetas completamente bajo tu control, sin seguimiento de terceros, sin tarifas por cuenta y sin riesgo de que un servicio pago cierre. Un único binario de Go respaldado por SQLite significa un uso muy bajo de recursos y una experiencia fluida incluso en planes de VPS pequeños.