Implementá TubeArchivist con instalación en un clic.
Archivador de YouTube autoalojado que descarga, indexa y transmite tu colección de videos desde tu propio servidor.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con TubeArchivist
TubeArchivist es una plataforma de archivo de YouTube autohospedada que te permite tener el control de tu colección de videos. Se suscribe a canales, descarga videos automáticamente a través de yt-dlp e indexa todo con Elasticsearch para que puedas buscar en títulos, descripciones, subtítulos y comentarios. Los videos se reproducen a través de un reproductor web integrado con historial de visualización y seguimiento de progreso; no se necesita una cuenta de YouTube ni conexión a internet después de la descarga.
A diferencia de las herramientas de descarga puntuales, TubeArchivist se ejecuta continuamente en segundo plano. Conserva metadatos, miniaturas, subtítulos y comentarios junto con cada archivo de video, y se integra con Jellyfin y Plex para usuarios de servidores de medios que quieren su archivo junto con otro contenido.
Funciones principales de TubeArchivist
Suscripciones al canal
Suscribite a canales de YouTube y descargá automáticamente las nuevas subidas según un cronograma, manteniendo tu archivo actualizado sin intervención manual.
Búsqueda de texto completo
Elasticsearch indexa títulos de videos, descripciones, subtítulos y comentarios para que puedas encontrar al instante cualquier video en toda tu biblioteca por palabra clave.
Integración de SponsorBlock
Omite automáticamente los segmentos de patrocinadores, introducciones, finales y contenido de relleno durante la reproducción, utilizando datos de SponsorBlock aportados por la comunidad.
Exportación de Jellyfin y Plex
Plugins complementarios para Jellyfin y Plex te permiten explorar tu biblioteca de TubeArchivist directamente dentro de tu servidor de medios existente.
Archivo de subtítulos
Descarga e indexa subtítulos para cada video archivado, permitiendo la búsqueda por palabras clave dentro del contenido hablado en toda tu colección.
Archivo de comentarios
Opcionalmente archiva el hilo completo de comentarios de cada video junto con el archivo multimedia, preservando el contexto de la comunidad que YouTube podría eliminar.
¿Por qué ejecutar TubeArchivist en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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