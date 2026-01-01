Home Gallery es una galería web de código abierto y autoalojada para archivos personales de fotos y videos. Indexa tus archivos multimedia en el disco, extrae metadatos EXIF, genera previsualizaciones de múltiples resoluciones y ofrece una experiencia de navegación rápida con desplazamiento infinito que funciona igual de bien en un teléfono, tablet o computadora de escritorio — sin subir nada a un servicio de la nube de terceros.

Lo que lo hace diferente es el descubrimiento basado en el contenido. Home Gallery utiliza modelos de TensorFlow para incrustar cada foto y buscar imágenes similares, ejecuta detección facial para que puedas navegar por persona, y geocodifica inversamente las coordenadas GPS en nombres de lugares legibles. Los archivos originales permanecen intactos e incluso pueden moverse sin conexión una vez que se generan las previsualizaciones, lo que lo hace ideal para archivos a largo plazo que abarcan múltiples unidades.