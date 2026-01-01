Implementá Home Gallery con instalación en un clic.
Galería de fotos y videos autohospedada y basada en navegador, con búsqueda de imágenes similares, reconocimiento facial y búsquedas geográficas.
Elegí un plan VPS para Home Gallery
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Home Gallery
Home Gallery es una galería web de código abierto y autoalojada para archivos personales de fotos y videos. Indexa tus archivos multimedia en el disco, extrae metadatos EXIF, genera previsualizaciones de múltiples resoluciones y ofrece una experiencia de navegación rápida con desplazamiento infinito que funciona igual de bien en un teléfono, tablet o computadora de escritorio — sin subir nada a un servicio de la nube de terceros.
Lo que lo hace diferente es el descubrimiento basado en el contenido. Home Gallery utiliza modelos de TensorFlow para incrustar cada foto y buscar imágenes similares, ejecuta detección facial para que puedas navegar por persona, y geocodifica inversamente las coordenadas GPS en nombres de lugares legibles. Los archivos originales permanecen intactos e incluso pueden moverse sin conexión una vez que se generan las previsualizaciones, lo que lo hace ideal para archivos a largo plazo que abarcan múltiples unidades.
Funciones principales de Home Gallery
Búsqueda de imágenes similares
Elegí cualquier foto y mostrá tomas visualmente similares en todo el archivo — encontrá cada atardecer, playa o imagen de mascota sin etiquetado manual.
Detección facial
Las caras se detectan automáticamente y se agrupan, así que navegar por todas las fotos de una persona es un solo clic en lugar de una tarea tediosa de etiqueta por etiqueta.
Geocodificación inversa
Las coordenadas GPS en EXIF se resuelven a nombres de países, ciudades y lugares, para que la galería se convierta en un mapa consultable de dónde se tomó cada foto.
Lenguaje de consulta expresivo
Filtrá la biblioteca con operadores 'y', 'o' y 'no' en etiquetas, fechas, lugares, caras y metadatos de cámara para crear vistas guardadas precisas.
Soporte para fuentes sin conexión
Una vez que se extraen las previsualizaciones, el disco original puede permanecer sin conexión — ideal para archivos distribuidos en discos externos que no siempre están montados.
Galería móvil PWA
La aplicación web progresiva instalable ofrece una experiencia de navegación similar a la de una aplicación en celulares y tablets sin necesidad de instalación nativa ni de una tienda de aplicaciones.
¿Por qué ejecutar Home Gallery en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.