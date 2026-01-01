Implementá Odysseus con instalación en un clic.
Espacio de trabajo de IA autohospedado para chat, agentes, investigación profunda, memoria, documentos y correo electrónico — todo funcionando en tu propio VPS.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Odysseus
Odysseus es un espacio de trabajo de IA de código abierto que pone las herramientas de chat, agente, investigación y escritura que esperarías de ChatGPT o Claude en tu propio servidor. Incluye chat persistente con cualquier modelo local o de API, un entorno de ejecución de agente basado en código abierto, investigación profunda de múltiples pasos, un 'Cookbook' de modelos con recomendaciones conscientes del hardware, además de un editor de Documentos, Notas, Tareas, calendario CalDAV y una bandeja de entrada IMAP/SMTP con clasificación por IA.
Alojar Odysseus en tu propio VPS mantiene cada conversación, documento, incrustación y correo electrónico completamente en tu propia infraestructura. Vos traés tus propias claves de API para OpenAI, OpenRouter o cualquier endpoint compatible, mientras que la memoria persistente y las habilidades evolucionan con el tiempo sin tarifas por puesto ni dependencia de proveedor.
Funciones principales de Odysseus
Chatear con cualquier modelo
Conectá vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI o cualquier endpoint compatible con OpenAI desde una única interfaz de chat unificada.
Tiempo de ejecución del agente
Un agente basado en código abierto incluye herramientas de MCP, web, archivos, shell, habilidades y memoria para que pueda ejecutar tareas completas de principio a fin.
Investigación exhaustiva
Las investigaciones de varios pasos recopilan, leen y sintetizan fuentes en un informe visual que podés explorar y exportar.
Recetario de modelos
Escanea el hardware disponible, recomienda modelos GGUF, FP8 y AWQ que realmente se ajustan, luego los descarga y los sirve con un solo clic.
Memoria y Habilidades Persistentes
La recuperación de vectores y palabras clave respaldada por ChromaDB le da al agente memoria a largo plazo y habilidades reutilizables que sobreviven a los reinicios.
Documentos, Notas & Correo
Editor de markdown con múltiples pestañas, notas, tareas, calendario CalDAV y bandeja de entrada IMAP/SMTP con clasificación por IA en un solo espacio de trabajo.
¿Por qué ejecutar Odysseus en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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