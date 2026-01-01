Implementá Resilio Sync en un clic.
Sincronización de archivos peer-to-peer entre computadoras de escritorio, servidores y dispositivos móviles sin intermediarios en la nube.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Resilio Sync
Resilio Sync es un servicio de sincronización de archivos peer-to-peer basado en el protocolo BitTorrent, lanzado originalmente como BitTorrent Sync. Mueve archivos directamente entre tus dispositivos a través de un canal P2P encriptado, sin subir nada a un proveedor de la nube — tu VPS, computadoras de escritorio, laptops y teléfonos comparten una carpeta intercambiando claves criptográficas de compartición, y luego mantienen esa carpeta sincronizada a medida que los archivos cambian.
Alojar Resilio Sync en un VPS te proporciona un par de sincronización siempre activo que mantiene la copia canónica de tus carpetas compartidas, aceptando cambios entrantes de cualquier otro dispositivo en la compartición en cualquier momento del día — sin los límites de ancho de banda, límites de tamaño de archivo o tarifas recurrentes de la sincronización comercial en la nube.
Funciones principales de Resilio Sync
Sincronización directa entre pares
Transferencia de archivos cifrada entre tus dispositivos a través de un canal P2P — tus datos nunca residen en un servidor de terceros.
Sin límites de tamaño de archivo
Sincronizá archivos y carpetas de cualquier tamaño sin los límites de la nube comercial; solo importan tu almacenamiento y ancho de banda.
Sincronización selectiva
Elegí por carpeta qué dispositivos reciben el contenido completo en lugar de la transmisión a demanda, para que los teléfonos no tengan que replicar bibliotecas enteras.
Compartir claves y enlaces
Los modos de compartir de solo lectura, lectura y escritura, y con enlace de un solo uso te permiten controlar exactamente qué puede hacer cada par invitado con una carpeta compartida.
Aplicaciones nativas en todas las plataformas
Clientes propios para Windows, macOS, Linux, iOS, Android y sistemas NAS significa que cada dispositivo habla el mismo protocolo de forma nativa.
¿Por qué ejecutar Resilio Sync en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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