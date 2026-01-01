Implementá Zensical en un clic.
Plataforma de documentación autoalojada que genera y ofrece hermosos documentos de proyecto basados en Markdown con vista previa en vivo.
Elegí un plan VPS para Zensical
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Zensical
Zensical es una plataforma de documentación moderna creada por el equipo detrás de Material for MkDocs. Genera sitios web de documentación pulcros y con capacidad de búsqueda a partir de archivos fuente Markdown y los sirve con un servidor de vista previa en vivo incorporado — para que los cambios en tu documentación sean visibles en el navegador al instante. Soporta tanto su propio formato nativo
zensical.toml como los archivos de configuración existentes
mkdocs.yml, lo que facilita la migración desde MkDocs.
Alojar Zensical en tu propio VPS significa que tu documentación reside en una infraestructura que vos controlás, sin costo por página, sin seguimiento de lectores y sin dependencia de un servicio de alojamiento de documentación de terceros. Se crea un proyecto inicial automáticamente en la primera ejecución para que puedas empezar a escribir de inmediato.
Funciones principales de Zensical
Autoría basada en Markdown
Escribí documentación en archivos Markdown simples y hacé que se rendericen como un sitio web de documentación pulido y completamente navegable.
Servidor de vista previa en vivo
El servidor de desarrollo integrado recarga la documentación en el navegador tan pronto como se guardan los archivos fuente, haciendo que la edición sea rápida e inmediata.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda integrada del lado del cliente indexa todas las páginas de documentación para que los lectores puedan encontrar contenido al instante sin necesidad de infraestructura del lado del servidor.
Compatibilidad con MkDocs
Lee los archivos de configuración existentes de
mkdocs.yml, permitiendo a los equipos migrar desde MkDocs sin reescribir su configuración.
Soporte multilingüe
Internacionalización completa en más de 60 idiomas para documentación que atiende a audiencias globales en su idioma nativo.
Proyecto de inicio al primer inicio
Inicializa automáticamente un proyecto de documentación de ejemplo en el primer despliegue para que puedas empezar a escribir y personalizar de inmediato.
¿Por qué ejecutar Zensical en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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