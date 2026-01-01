Zensical es una plataforma de documentación moderna creada por el equipo detrás de Material for MkDocs. Genera sitios web de documentación pulcros y con capacidad de búsqueda a partir de archivos fuente Markdown y los sirve con un servidor de vista previa en vivo incorporado — para que los cambios en tu documentación sean visibles en el navegador al instante. Soporta tanto su propio formato nativo zensical.toml como los archivos de configuración existentes mkdocs.yml , lo que facilita la migración desde MkDocs.

Alojar Zensical en tu propio VPS significa que tu documentación reside en una infraestructura que vos controlás, sin costo por página, sin seguimiento de lectores y sin dependencia de un servicio de alojamiento de documentación de terceros. Se crea un proyecto inicial automáticamente en la primera ejecución para que puedas empezar a escribir de inmediato.