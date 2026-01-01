Implementá MapStore en un clic.
Framework WebGIS de código abierto para construir mapas interactivos, paneles de control y geo-historias 3D desde cualquier fuente de datos.
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Lo que podés crear con MapStore
MapStore es un producto WebGIS de código abierto desarrollado por GeoSolutions que permite a los equipos crear, guardar y compartir mapas interactivos, paneles de control y geo-historias inmersivas en el navegador. Es compatible con la pila completa de estándares OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) y se integra de forma nativa con GeoServer, MapServer, servicios ArcGIS REST y cualquier backend geoespacial compatible con estándares.
Construido sobre OpenLayers, Leaflet y CesiumJS, MapStore unifica visores 2D y 3D, una tabla de atributos enriquecida, widgets de gráficos y un gestor de contextos para adaptar aplicaciones de mapas a diferentes grupos de usuarios. El autoalojamiento en un VPS dedicado mantiene las capas propietarias, mapas base y análisis bajo tu control, evitando el precio por usuario de las plataformas GIS alojadas.
Funciones principales de MapStore
Mapas y tableros
Cree mapas interactivos en 2D y paneles de datos con gráficos, contadores y widgets de texto que se actualizan a partir de capas WMS, WFS y WPS en vivo.
GeoHistorias 3D
Cree geo-historias narrativas con escenas 3D potenciadas por CesiumJS, animaciones de vuelo y medios incrustados para comunicar datos espaciales a audiencias no expertas en SIG.
Estándares OGC
Soporte nativo para WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW y 3D Tiles conecta MapStore con GeoServer, MapServer y cualquier servicio geoespacial compatible.
Gestor de contexto
Configure contextos de aplicación que exponen barras de herramientas, plugins y capas personalizadas a grupos de usuarios específicos sin bifurcar la base de código.
Integración de catálogo
Buscá e importá capas desde catálogos CSW, WMS, WMTS, TMS y ArcGIS REST directamente dentro del compositor de mapas, acelerando el descubrimiento de datos.
Tabla de atributos
Consultá, filtrá y editá atributos de entidades vectoriales con una tabla estilo hoja de cálculo que se sincroniza en tiempo real con la simbología y las selecciones del mapa.
¿Por qué ejecutar MapStore en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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