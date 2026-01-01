Implementá OpenSpeedTest con instalación en un clic.
Prueba de velocidad de red en HTML5 autoalojada que mide la descarga, la subida, el ping y la fluctuación sin plugins ni servicios de terceros.
Elegí un plan VPS para OpenSpeedTest
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenSpeedTest
OpenSpeedTest es una aplicación de prueba de velocidad HTML5 gratuita y de código abierto que funciona completamente en el navegador sin necesidad de Flash, Java ni ningún software del lado del cliente. Mide con precisión la velocidad de descarga, subida, ping y jitter desde cualquier navegador web moderno en teléfonos, tablets, smart TVs y computadoras de escritorio.
Alojar OpenSpeedTest en tu propio VPS te proporciona un punto de medición privado e imparcial, cerca de tus aplicaciones alojadas. A diferencia de los servicios públicos de prueba de velocidad influenciados por las relaciones con los proveedores de internet (ISP), tu instancia mide el rendimiento real de tu propio servidor, lo que es ideal para diagnosticar problemas de red, verificar las velocidades de tu ISP y comparar conexiones VPN sin compartir ningún dato con terceros.
Funciones principales de OpenSpeedTest
Pura Implementación HTML5
No requiere plugins, Flash ni Java — funciona en cualquier navegador moderno y en cualquier dispositivo, incluyendo IE10 y versiones posteriores.
Métricas Completas de Red
Mide la velocidad de descarga, la velocidad de subida, la latencia de ping y el jitter en una sola prueba.
Servidor NGINX Liviano
Una huella de recursos mínima significa que OpenSpeedTest se ejecuta de manera eficiente junto con otras aplicaciones en el mismo VPS.
No se comparten datos con terceros
Todos los datos de prueba permanecen en tu servidor — no se envían resultados de velocidad, direcciones IP ni estadísticas de uso a servicios externos.
Diseño Responsivo
Funciona en computadoras de escritorio, tablets y celulares con una interfaz limpia, libre de publicidades y avisos de actualización premium.
¿Por qué ejecutar OpenSpeedTest en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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