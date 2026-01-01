OpenSpeedTest es una aplicación de prueba de velocidad HTML5 gratuita y de código abierto que funciona completamente en el navegador sin necesidad de Flash, Java ni ningún software del lado del cliente. Mide con precisión la velocidad de descarga, subida, ping y jitter desde cualquier navegador web moderno en teléfonos, tablets, smart TVs y computadoras de escritorio.

Alojar OpenSpeedTest en tu propio VPS te proporciona un punto de medición privado e imparcial, cerca de tus aplicaciones alojadas. A diferencia de los servicios públicos de prueba de velocidad influenciados por las relaciones con los proveedores de internet (ISP), tu instancia mide el rendimiento real de tu propio servidor, lo que es ideal para diagnosticar problemas de red, verificar las velocidades de tu ISP y comparar conexiones VPN sin compartir ningún dato con terceros.