Chibisafe es una bóveda de archivos autoalojada escrita en TypeScript que facilita compartir archivos sin esfuerzo. Subí lo que quieras —fotos, videos, documentos, fragmentos de código— y recibí un enlace para compartir al instante. Las subidas por bloques aseguran que los archivos grandes se transfieran de forma confiable incluso en conexiones más lentas, mientras que una galería de mampostería limpia te permite navegar tus medios visualmente.

A diferencia de los servicios de intercambio de archivos alojados, autoalojar Chibisafe te da control total sobre el almacenamiento, las políticas de acceso y la gestión de usuarios. Ejecutalo en modo público para subidas abiertas, modo de cuentas de usuario para usuarios registrados, o modo solo por invitación para equipos privados — todo configurable desde el panel de administración integrado sin tocar los archivos de configuración.