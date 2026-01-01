Implementá Chibibsafe en un clic.
Bóveda de archivos de código abierto súper rápida para subir, compartir y gestionar archivos, fotos y documentos con enlaces compartibles.
Elegí un plan VPS para Chibisafe
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Chibisafe
Chibisafe es una bóveda de archivos autoalojada escrita en TypeScript que facilita compartir archivos sin esfuerzo. Subí lo que quieras —fotos, videos, documentos, fragmentos de código— y recibí un enlace para compartir al instante. Las subidas por bloques aseguran que los archivos grandes se transfieran de forma confiable incluso en conexiones más lentas, mientras que una galería de mampostería limpia te permite navegar tus medios visualmente.
A diferencia de los servicios de intercambio de archivos alojados, autoalojar Chibisafe te da control total sobre el almacenamiento, las políticas de acceso y la gestión de usuarios. Ejecutalo en modo público para subidas abiertas, modo de cuentas de usuario para usuarios registrados, o modo solo por invitación para equipos privados — todo configurable desde el panel de administración integrado sin tocar los archivos de configuración.
Funciones principales de Chibisafe
Subidas de archivos fragmentados
Divide automáticamente archivos grandes en fragmentos para asegurar transferencias confiables, incluso en conexiones inestables, sin un límite práctico de tamaño de archivo.
Álbumes y Galerías
Organice las cargas en álbumes con enlaces de galería compartibles para distribuir colecciones de fotos o paquetes de documentos en una sola URL.
Acortador de URL Integrado
Acortá cualquier URL externa junto con el alojamiento de archivos, consolidando todas tus necesidades para compartir en un único servicio autoalojado.
Soporte para ShareX e iOS
Configuración nativa de ShareX y un atajo de iOS te permiten subir capturas de pantalla y archivos desde la computadora o el celular en segundos.
Control de Acceso Flexible
Alterná entre el modo público, cuentas de usuario o solo por invitación para controlar con precisión quién puede subir a tu instancia.
¿Por qué ejecutar Chibisafe en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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