Implementación de Apache ShenYu con instalación en un clic.
Gateway de API nativo de Java de alto rendimiento para proxy de servicios, conversión de protocolos y gobernanza de API a escala.
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Lo que podés crear con Apache ShenYu
Apache ShenYu es un gateway API de código abierto, nativo de Java, diseñado para entornos de microservicios que exigen un alto rendimiento (throughput) y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico a través de servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de plugins intercambiables en caliente (hot-swappable) permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico — limitación de tasa, autenticación, WAF, disyuntores (circuit breaking) — sin reiniciar el gateway.
La consola de administración incluida le brinda a su equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, selectores y permisos del sistema a través de un panel de control basado en navegador. Alojar ShenYu en su propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de su infraestructura, elimina los costos de egreso de la nube por solicitud y le permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de gateway API gestionado.
Funciones principales de Apache ShenYu
Plugins intercambiables en caliente
Habilitar, deshabilitar o reconfigurar plugins de tráfico —limitación de velocidad, autenticación, WAF y más— en tiempo de ejecución sin reiniciar el gateway ni interrumpir el tráfico en vivo.
Soporte multiprotocolo
Maneja solicitudes de proxy para Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket y MQTT desde un único punto de entrada de gateway.
Control de tráfico dinámico
Defina selectores y reglas de enrutamiento a través de la interfaz de administración que entran en vigencia de inmediato, otorgando a los equipos de operaciones un control granular sobre qué upstream recibe cada solicitud.
Observabilidad integrada
Las integraciones de trazado distribuido, exportación de métricas y registro estructurado le brindan visibilidad de extremo a extremo sobre la latencia de la API y las tasas de error en todos los servicios proxy.
OAuth 2.0 y autenticación JWT
Proteja las APIs con OAuth 2.0, validación de tokens JWT o verificación de firma personalizada en la capa de gateway antes de que las solicitudes lleguen a sus servicios de backend.
¿Por qué ejecutar Apache ShenYu en Hostinger?
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