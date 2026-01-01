Apache ShenYu es un gateway API de código abierto, nativo de Java, diseñado para entornos de microservicios que exigen un alto rendimiento (throughput) y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico a través de servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de plugins intercambiables en caliente (hot-swappable) permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico — limitación de tasa, autenticación, WAF, disyuntores (circuit breaking) — sin reiniciar el gateway.

La consola de administración incluida le brinda a su equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, selectores y permisos del sistema a través de un panel de control basado en navegador. Alojar ShenYu en su propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de su infraestructura, elimina los costos de egreso de la nube por solicitud y le permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de gateway API gestionado.