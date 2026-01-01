Implementá Foxel con instalación de un clic.
Almacenamiento en la nube privado autoalojado con búsqueda semántica potenciada por IA en fotos, videos y documentos.
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Lo que podés crear con Foxel
Foxel es una plataforma de almacenamiento en la nube privada de código abierto que unifica archivos de discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y otros backends detrás de una única interfaz web. Su característica destacada es la búsqueda semántica impulsada por IA, que te permite encontrar fotos, videos y documentos mediante descripciones en lenguaje natural en lugar de nombres de archivo.
Alojar Foxel por tu cuenta mantiene tu biblioteca multimedia personal, archivos de trabajo y archivos de equipo compartidos en una infraestructura que controlás por completo — sin tarifas por usuario, sin dependencia de proveedores propietarios y sin que terceros escaneen tus datos para crear embeddings. El control de acceso basado en roles, los enlaces compartidos firmados y las asignaciones de protocolo a través de la API de S3 y WebDAV lo hacen adecuado tanto para individuos como para equipos pequeños.
Funciones principales de Foxel
Búsqueda semántica con IA
Encontrá fotos y documentos describiéndolos en lenguaje sencillo usando modelos de incrustación configurables y bases de datos vectoriales Milvus o Qdrant.
Backends de almacenamiento unificado
Conecte discos locales, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox y más detrás de una única interfaz de navegación con adaptadores conectables.
Control de acceso basado en roles
Definí roles personalizados con permisos de lectura, escritura, eliminación y compartir basados en rutas, usando comodines, expresiones regulares y reglas ordenadas por prioridad.
Vista previa de archivos integrada
Reproducí imágenes, videos, PDFs, documentos de Office, texto y código fuente directamente en el navegador sin descargar el archivo original.
Mapeos de protocolo
Exponga su almacenamiento a través de puntos finales compatibles con S3, montajes WebDAV y enlaces directos firmados para scripts, aplicaciones y gestores de archivos del sistema operativo.
Complemento y agente de IA
Extendé la plataforma con plugins basados en manifiestos y un agente de IA integrado que realiza operaciones de archivos y tareas de automatización.
¿Por qué ejecutar Foxel en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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