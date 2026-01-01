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Lo que podés crear con Donetick

Donetick es una aplicación de gestión de tareas autoalojada, diseñada específicamente para espacios de convivencia compartidos y grupos pequeños. Va más allá de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignación inteligentes —incluyendo rotación aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización— para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinación manual.

La programación flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envían recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicación relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite mantiene la implementación sencilla. El autoalojamiento te brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripción.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Donetick

Asignación inteligente de tareas

Distribuye las tareas de manera justa utilizando asignación aleatoria o equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización de cada miembro.

Recurrencia flexible

Permite programaciones diarias, semanales, mensuales y personalizadas para que cada rutina —desde los platos diarios hasta las limpiezas profundas mensuales— se mantenga al día.

Notificaciones push

Se integra con Telegram y Pushover para enviar recordatorios y alertas de vencimiento directamente a los dispositivos de los miembros.

Soporte para etiquetas NFC

Colocá etiquetas NFC en lugares relevantes por toda la casa para que los miembros puedan marcar las tareas como completas al instante con un toque del teléfono.

Inicio de sesión con SSO y OIDC

Se conecta a proveedores de identidad existentes a través de Single Sign-On y OpenID Connect para una gestión de usuarios fluida.

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