Implementá Donetick con instalación en un clic.
Gestor de tareas colaborativo de código abierto para organizar las tareas del hogar y responsabilidades recurrentes entre múltiples usuarios.
Elegí un plan VPS para Donetick
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Donetick
Donetick es una aplicación de gestión de tareas autoalojada, diseñada específicamente para espacios de convivencia compartidos y grupos pequeños. Va más allá de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignación inteligentes —incluyendo rotación aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización— para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinación manual.
La programación flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envían recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicación relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite mantiene la implementación sencilla. El autoalojamiento te brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripción.
Funciones principales de Donetick
Asignación inteligente de tareas
Distribuye las tareas de manera justa utilizando asignación aleatoria o equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización de cada miembro.
Recurrencia flexible
Permite programaciones diarias, semanales, mensuales y personalizadas para que cada rutina —desde los platos diarios hasta las limpiezas profundas mensuales— se mantenga al día.
Notificaciones push
Se integra con Telegram y Pushover para enviar recordatorios y alertas de vencimiento directamente a los dispositivos de los miembros.
Soporte para etiquetas NFC
Colocá etiquetas NFC en lugares relevantes por toda la casa para que los miembros puedan marcar las tareas como completas al instante con un toque del teléfono.
Inicio de sesión con SSO y OIDC
Se conecta a proveedores de identidad existentes a través de Single Sign-On y OpenID Connect para una gestión de usuarios fluida.
¿Por qué ejecutar Donetick en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.