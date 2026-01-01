Donetick es una aplicación de gestión de tareas autoalojada, diseñada específicamente para espacios de convivencia compartidos y grupos pequeños. Va más allá de las simples listas de tareas pendientes al ofrecer estrategias de asignación inteligentes —incluyendo rotación aleatoria y equilibrio de carga de trabajo basado en el historial de finalización— para que las responsabilidades recurrentes se distribuyan equitativamente entre todos los miembros sin necesidad de coordinación manual.

La programación flexible admite patrones de recurrencia diarios, semanales, mensuales y personalizados, mientras que las integraciones con Telegram y Pushover envían recordatorios oportunos. El soporte para etiquetas NFC permite a los miembros completar tareas al instante tocando una etiqueta en la ubicación relevante. La compatibilidad con SSO y OIDC significa que Donetick se adapta a las configuraciones de identidad existentes, y el backend ligero de SQLite mantiene la implementación sencilla. El autoalojamiento te brinda total privacidad de datos sin tarifas de suscripción.