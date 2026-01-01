Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario —secuencias de incorporación, campañas de reenganche, alertas transaccionales y más— a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.

Autoalojar Dittofeed mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en tu propia infraestructura. Evitás tarifas por puesto y por mensaje, mientras conservás la capacidad de integrarte directamente con tu almacén de datos, conectar tu propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.