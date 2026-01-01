Instalación de Dittofeed con un solo clic.
Plataforma de interacción con el cliente de código abierto para mensajería multicanal automatizada a través de correo electrónico, SMS, Slack y notificaciones push móviles.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Dittofeed
Dittofeed es una alternativa de código abierto a Braze e Iterable, diseñada para equipos de producto y marketing que necesitan control total sobre la mensajería al cliente sin precios por mensaje. Permite diseñar flujos de recorrido automatizados activados por el comportamiento del usuario —secuencias de incorporación, campañas de reenganche, alertas transaccionales y más— a través de canales de correo electrónico, SMS, WhatsApp, Slack y notificaciones push móviles.
Autoalojar Dittofeed mantiene todos los datos de eventos de clientes, listas de contactos e historial de mensajes en tu propia infraestructura. Evitás tarifas por puesto y por mensaje, mientras conservás la capacidad de integrarte directamente con tu almacén de datos, conectar tu propio proveedor de correo electrónico y cumplir con los requisitos de residencia de datos.
Funciones principales de Dittofeed
Automatización del recorrido
Diseñe flujos de mensajes de varios pasos activados por eventos de usuario, demoras o membresía de segmento usando un editor visual de arrastrar y soltar.
Entrega multicanal
Enviá mensajes por email, SMS, notificaciones push móviles, WhatsApp y Slack desde una única plataforma sin tener que gestionar proveedores separados por canal.
Segmentación conductual
Cree segmentos de audiencia dinámicos a partir de eventos y propiedades de usuarios en tiempo real para dirigirse a los usuarios correctos en el momento adecuado.
Biblioteca de plantillas
Creá y versioná plantillas de mensajes con un editor enriquecido, y luego reutilizalas en múltiples recorridos y campañas.
Analytics de entrega
Seguí las tasas de apertura, las tasas de clics, las conversiones y los errores de entrega por recorrido y canal para optimizar la mensajería con el tiempo.
¿Por qué ejecutar Dittofeed en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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