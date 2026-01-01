Implementá Squidex con una instalación de 1 clic.
CMS headless API-first con APIs GraphQL y REST para entregar contenido a través de cualquier canal o frontend.
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Lo que podés crear con Squidex
Squidex es un CMS headless de código abierto que expone tu contenido a través de APIs REST y GraphQL, permitiendo que cualquier frontend —aplicaciones web, aplicaciones móviles o sistemas del lado del servidor— obtenga contenido sin estar atado a una capa de renderizado específica. Los esquemas de contenido se definen en la interfaz de usuario de Squidex con soporte completo para referencias, activos, localización y reglas de validación.
Alojar Squidex en tu propio VPS te da control total sobre dónde se almacena el contenido y quién puede acceder a él. A diferencia de las plataformas CMS headless SaaS que cobran por llamada a la API o por usuario, una instancia autoalojada no tiene límites de uso y mantiene todos los datos de contenido dentro de tu propia infraestructura.
Funciones principales de Squidex
GraphQL y REST APIs
Consultar y entregar contenido a través de endpoints tanto de GraphQL como de REST para que cualquier stack de frontend pueda consumirlo sin adaptadores personalizados.
Esquemas de contenido flexibles
Definí tipos de contenido con campos personalizados, reglas de validación, referencias y componentes anidados usando el editor visual de esquemas.
Gestión de activos
Subí, organizá y transformá imágenes y archivos directamente en Squidex con operaciones de redimensionamiento y recorte integradas en el pipeline de activos.
Contenido multilenguaje
Contenido del modelo con soporte de localización integrado para que cada campo pueda contener traducciones para cada configuración regional configurada.
Control de acceso basado en roles
Asignar a editores, desarrolladores y clientes externos diferentes niveles de permiso por aplicación, esquema o tipo de contenido.
¿Por qué ejecutar Squidex en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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