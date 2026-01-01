Implementá Zulip con un clic de instalación.
Plataforma de chat de equipo de código abierto con hilos de temas organizados, diseñada para una comunicación de equipo enfocada y asincrónica.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Zulip
Zulip es una potente plataforma de chat en equipo de código abierto que organiza cada conversación en temas dentro de canales, lo que la hace fundamentalmente diferente de las herramientas de canales planos. En lugar de un flujo indiferenciado de mensajes, cada conversación pertenece a un tema con nombre, lo que permite a los miembros del equipo ponerse al día de forma selectiva, responder de forma asincrónica y encontrar decisiones pasadas sin tener que desplazarse sin fin.
Alojar Zulip en tu propio VPS le da a tu equipo control total sobre los datos de comunicación, el historial de mensajes y las integraciones. Zulip soporta más de 100 integraciones con herramientas de desarrollo y productividad, y ofrece aplicaciones nativas para dispositivos móviles y de escritorio para todas las plataformas principales.
Funciones principales de Zulip
Hilos de temas
Cada mensaje pertenece a un tema con nombre dentro de un canal, manteniendo las conversaciones organizadas y fáciles de seguir incluso en equipos con mucho volumen de mensajes.
Poderosa búsqueda de texto completo
Buscá en todo el historial de mensajes, incluyendo archivos y enlaces, para encontrar al instante cualquier conversación o decisión pasada.
Más de 100 integraciones
Integraciones nativas con GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry y más traen el contexto directamente a los canales de tu equipo.
Aplicaciones nativas
Las aplicaciones móviles para iOS y Android, además de las aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux, mantienen a tu equipo conectado en todos los dispositivos.
Flujo de trabajo impulsado por teclado
Atajos de teclado completos y una interfaz sin distracciones permiten a los usuarios avanzados navegar y responder mensajes completamente sin usar el mouse.
¿Por qué ejecutar Zulip en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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