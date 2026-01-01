Implementá Mafl con instalación en un clic.
Página de inicio minimalista autoalojada que organiza cada servicio, enlace y panel de control que usás detrás de una sola pestaña.
Elegí un plan VPS para Mafl
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mafl
Mafl es una página de inicio de código abierto diseñada para personas que ejecutan múltiples servicios autoalojados y quieren un punto de partida rápido y sin distracciones. Todo el diseño se describe en un único archivo de configuración YAML, por lo que el panel de control es reproducible, con control de versiones y fácil de respaldar junto con el resto de tu stack.
Alojar Mafl en tu propio VPS mantiene cada marcador, clave API e integración en una infraestructura que vos controlás. Todas las solicitudes de terceros para widgets de servicio se envían a través del backend de Mafl, para que las credenciales y los metadatos nunca se filtren al navegador ni a proveedores de paneles de control externos.
Funciones principales de Mafl
Configuración YAML
Definí grupos, servicios, temas y widgets en un único archivo config.yml que podés controlar por versiones y replicar en distintos entornos.
Widgets de servicios en vivo
Las tarjetas interactivas muestran datos en tiempo real, como el clima, información de IP e integraciones personalizadas, sin exponer las claves de API al navegador.
Temas personalizados
Cambiá entre los temas incluidos o diseñá el tuyo propio para que combine con tu marca y compartilo con la comunidad.
Interfaz de usuario multilenguaje
Viene con inglés, español, alemán, francés, ruso, chino y más, detectado automáticamente desde el navegador del visitante.
Iconify e íconos emoji
Elegí entre más de 200.000 íconos vectoriales de Iconify, cualquier emoji, URL remota o una imagen almacenada localmente para cada mosaico de servicio.
PWA Instalable
Agregá Mafl a tu teléfono o computadora de escritorio como una Aplicación Web Progresiva para una experiencia de inicio instantánea y similar a una aplicación.
¿Por qué ejecutar Mafl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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