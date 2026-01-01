Implementá DumbDrop con instalación en un clic.
Cargador de archivos de arrastrar y soltar básico que sube archivos directamente a una carpeta — sin base de datos, sin cuentas, sin complicaciones.
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Lo que podés crear con DumbDrop
DumbDrop es una aplicación de carga de archivos deliberadamente mínima de DumbWare.io, construida sobre la idea de que compartir archivos con un servidor no debería requerir un sistema de cuentas, un almacenamiento de objetos o una suscripción a la nube. La interfaz es una única zona de arrastre: arrastrá los archivos y aterrizarán en el disco en un directorio de carga configurado que controlás por completo.
A pesar de su pequeña superficie, DumbDrop incluye extras prácticos como protección PIN opcional, soporte para carga de directorios, límites de tamaño configurables, filtrado de extensiones de archivo y notificaciones de Apprise. El autoalojamiento en un VPS mantiene los archivos cargados privados, elimina las tarifas de transferencia por gigabyte de servicios de terceros y te brinda un punto de entrega confiable para colaboradores que no tienen acceso a shell o SFTP.
Funciones principales de DumbDrop
Subidas de arrastrar y soltar
Arrastrá un archivo, varios archivos o una carpeta entera a la página y la estructura de directorios original se mantiene en el disco.
No hace falta una base de datos
Los archivos cargados se escriben directamente en un directorio montado, por lo que las copias de seguridad son una simple copia de carpeta y no hay nada que migrar.
Protección de PIN opcional
Establecé un PIN de 4 a 10 dígitos para restringir las cargas en servidores compartidos sin implementar un sistema de autenticación completo.
Notificaciones de Apprise
Recibí notificaciones a través de cualquier canal compatible con Apprise cada vez que llega un archivo nuevo, con plantillas personalizables para el nombre del archivo, el tamaño y el uso del almacenamiento.
Listado y limpieza de archivos
Habilitá el explorador de archivos opcional para descargar o eliminar archivos subidos directamente desde la interfaz web sin acceso SSH.
Límites de extensión y tamaño
Restringí los tipos de archivo aceptados y poné un tope a los tamaños de subida para que la zona de carga se ajuste al uso que le querés dar.
¿Por qué ejecutar DumbDrop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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